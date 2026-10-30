La SIC da luz verde a la integración empresarial de Grupo Nutresa y Presto

Luego del anuncio por parte del Grupo Nutresa sobre la adquisición de Frayco, la compañía que maneja la reconocida marca Presto, la Superintendencia de Industria y Comercio aprobó la integración empresarial entre ambas.

Abelardo De La Espriella habló sobre el futuro de Presto tras su adquisición por parte de Nutresa

La entidad concluyó que la operación no representa riesgos para la libre competencia.

Para emitir su aval, la autoridad analizó mercados de alcance nacional como restaurantes, distribución mayorista de alimentos y distribución de helados.

El estudio económico determinó que existe suficiente competencia para frenar cualquier intento de poder unilateral por parte de Nutresa y descartó riesgos de coordinación entre competidores.

Jaime Gilinski adquirió Presto y lo salvó de la quiebra. Foto: Redes sociales

Además, la entidad consideró determinante que, de no haberse autorizado la compra, Presto habría dejado de operar definitivamente.

El acuerdo de adquisición se pactó luego de que la propietaria de la cadena de hamburguesas, la firma Frayco, entrara en liquidación judicial tras fallar su proceso de reorganización.

Con la compra de sus restaurantes, planta y centros de producción, la operación busca salvar esta marca histórica en el país y proteger cerca de 700 puestos de trabajo directos.

Desde el Grupo Nutresa aclararon que Presto mantendrá su identidad propia y operará de forma independiente, sin fusionarse con El Corral.