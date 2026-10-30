IA, agotamiento laboral y costos de salud: los riesgos que ponen a prueba a las empresas en Colombia

La falta de articulación entre Recursos Humanos y Gestión de Riesgos, junto con el aumento de los costos médicos y las dificultades para retener talento, plantea desafíos para las organizaciones, según Marsh.

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La adopción de inteligencia artificial (IA), el agotamiento laboral y el incremento de los costos de salud figuran entre los principales riesgos relacionados con el capital humano que enfrentan las empresas en Colombia. Así lo advierte el informe People Risk 2026, elaborado por la firma de consultoría de riesgos y corretaje de seguros Marsh.

Uno de los hallazgos del estudio es la falta de integración entre las áreas de Recursos Humanos y Gestión de Riesgos. El 38 % de las compañías consultadas trabaja con una articulación plena entre ambas áreas, mientras que el 45 % lo hace parcialmente y el 17 % mantiene una colaboración mínima.

En materia tecnológica, cuatro de cada diez trabajadores temen perder su empleo por la automatización, mientras que el 38 % de los jefes enfrenta resistencia interna a la adopción de IA. A esto se suma que el 45 % de las áreas de Recursos Humanos reconoce no comprender suficientemente esta tecnología para liderar su implementación.

Cuatro de cada diez trabajadores temen perder su empleo por la automatización. Foto: Getty Images

El bienestar de los trabajadores también representa un desafío. Según Marsh, el 39 % de los colaboradores presenta agotamiento laboral o burnout, en un contexto marcado por cambios operativos acelerados y escasez de mano de obra calificada. Además, el 37 % de los trabajadores decide cambiar de empleo ante la falta de oportunidades de desarrollo profesional.

Los costos de salud constituyen otro frente de presión. El informe señala que el 46 % de los equipos de Recursos Humanos dedica la mayor parte de su tiempo a trámites y gestiones administrativas relacionadas con pólizas, mientras que el 41 % de las organizaciones debe realizar ajustes presupuestales frecuentes porque los planes de salud no responden a las necesidades médicas de sus empleados.

La capacidad económica de los trabajadores también incide en este panorama. De acuerdo con el estudio, el 36 % no puede asumir el pago de deducibles o medicamentos costosos, situación que puede dificultar el acceso oportuno a la atención médica.

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Ante estos riesgos, Gloria Fernández, líder de Advisory de Marsh Health and Benefits Colombia, señaló que “transformar el riesgo de personas en una ventaja estratégica requiere una nueva gobernanza empresarial. No se trata únicamente de comprar herramientas digitales o ajustar pólizas, sino de sentar en la misma mesa a los líderes de finanzas, riesgos, tecnología y recursos humanos para tomar decisiones integradas basadas en datos reales”.

El informe plantea que la gestión de la salud, la estabilidad económica de los trabajadores y la preparación tecnológica deben formar parte de la estrategia empresarial.