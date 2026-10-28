El Ministerio de Salud habilitó un tablero público para que los ciudadanos puedan conocer cómo avanza el Plan de Choque en Salud, qué atenciones se han reportado como resueltas y dónde siguen acumulándose pendientes.

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La herramienta busca dar mayor transparencia al seguimiento de las obligaciones de las Entidades Promotoras de Salud, EPS.

Permite consultar resultados generales y desagregados de acuerdo a los indicadores disponibles.

¿Cómo consultar el tablero de MinSalud?

Los ciudadanos pueden ingresar al portal oficial del Ministerio de Salud y Protección Social y buscar la información relacionada con el Plan de Choque en Salud y su tablero público de seguimiento.

Una vez en la herramienta, es importante revisar la fecha de corte de los datos, pues los resultados se actualizan y pueden cambiar entre un reporte y otro.

La plataforma presenta información sobre la entrega de medicamentos, las unidades dispensadas, los procedimientos realizados y los registros que continúan pendientes.

También permite revisar resultados por EPS y territorio, según los indicadores disponibles.

¿Qué información ofrece la plataforma?

El tablero permite conocer diferentes indicadores del plan.

Estas son algunas de las cifras que conviene distinguir al momento de revisar los resultados:

Medicamentos entregados: permite observar cuántos usuarios han recibido entregas y cuántas unidades de medicamentos se han dispensado frente a las que estaban pendientes.

Procedimientos realizados: muestra las atenciones reportadas como ejecutadas y los registros que continúan bajo seguimiento.

Casos pendientes: permite identificar los registros que todavía requieren gestión por parte de las EPS.

Resultados por territorio y aseguradora: la información desagregada ayuda a identificar dónde se concentran los avances y en qué lugares persisten necesidades de atención.

¿Qué hacer si todavía no recibe sus medicamentos?

El tablero sirve para conocer el panorama general, pero no reemplaza el trámite que cada paciente debe adelantar para exigir la atención que tiene pendiente.

Si la EPS no ha entregado un medicamento formulado o no ha programado un procedimiento autorizado, el usuario puede seguir esta ruta:

Contacte primero a su EPS: solicite información sobre el estado de la entrega o del procedimiento y pregunte qué gestión está pendiente. Conserve el número de radicado, las autorizaciones y las órdenes médicas.

Presente una reclamación formal: si no obtiene respuesta oportuna, puede acudir a la Superintendencia Nacional de Salud mediante sus canales oficiales. Es importante explicar cuál es el servicio pendiente y adjuntar los soportes disponibles.

Haga seguimiento al reclamo: guarde el número de radicado y las respuestas recibidas para consultar el estado del trámite y aportar información adicional si se requiere.

La Supersalud dispone de canales de atención en su portal oficial, donde se pueden consultar las opciones para presentar peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

El tablero de MinSalud ofrece una forma de conocer los avances reportados por las EPS y los asuntos que siguen sin resolverse.

Imagen entrega de medicamentos a pacientes Foto: Getty Images

Para los pacientes, la clave está en utilizar esa información como referencia, verificar directamente el estado de su solicitud con la aseguradora y dejar constancia de las reclamaciones cuando la atención no llega.

Mientras persistan retrasos en medicamentos o procedimientos, la consulta de los datos públicos puede ayudar a ejercer control ciudadano.

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La habilitación de este tablero busca facilitar el seguimiento a los compromisos del Plan de Choque en Salud y mostrar los avances en la atención de los pacientes.

Sin embargo, las cifras generales no reemplazan la gestión que cada usuario debe adelantar con su EPS cuando continúa a la espera de medicamentos, procedimientos o servicios médicos.