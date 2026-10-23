AFIDRO pide recuperar $3 billones para el presupuesto de salud de 2027

La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) hizo un llamado a recuperar $3 billones adicionales que se habían contemplado para el sector salud en el Presupuesto General de la Nación de 2027, al advertir sobre la importancia de garantizar los recursos necesarios para la atención de los pacientes.

Plan de choque en salud: el 51 % de los pacientes con medicamentos pendientes tiene sus casos resueltos

El pronunciamiento se produjo tras la publicación del más reciente informe del Ministerio de Salud sobre la implementación del Plan de Choque. Según las cifras con corte al 14 de octubre, se registra un avance del 42,89 % en la entrega de las unidades de medicamentos inicialmente pendientes, el cierre de casos del 51 % de los pacientes con medicamentos pendientes y 434.828 procedimientos reportados como resueltos.

Para AFIDRO, estos resultados permiten hacer seguimiento a las medidas adoptadas, pero también evidencian la necesidad de mantener los esfuerzos para atender a los pacientes que aún esperan medicamentos, tratamientos y procedimientos.

“La salud debe seguir siendo una prioridad para Colombia”, señaló Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo del gremio, quien insistió en que los avances deben traducirse en acceso oportuno y continuidad de los tratamientos.

El dirigente también destacó la importancia de que esté disponible el tablero de control anunciado por el Ministerio de Salud, como herramienta para facilitar el seguimiento de los resultados y fortalecer la transparencia de la información.

Gobierno decretó el Presupuesto General de la Nación para 2027. Así se distribuirá el dinero

AFIDRO sostuvo que las medidas de corto plazo deben estar acompañadas de decisiones que contribuyan a la sostenibilidad financiera del sistema. En ese sentido, Gaitán afirmó que recuperar los $3 billones para el presupuesto de 2027 sería clave para responder a las necesidades de los pacientes.

Finalmente, el gremio manifestó su disposición a trabajar con el Gobierno y otros actores del sector para mejorar el acceso a los servicios, fortalecer el flujo de recursos y contribuir a la sostenibilidad del sistema de salud.