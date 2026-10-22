Asocars celebra tres décadas de historia

Colombia, uno de los países más biodiversos del planeta, enfrenta el desafío de proteger sus ecosistemas, garantizar la disponibilidad de agua y responder a los efectos del cambio climático. En medio de estos retos, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (ASOCARS) cumple 30 años de trabajo en defensa y fortalecimiento de las entidades responsables de la gestión ambiental en los territorios.

La historia comenzó el 28 de agosto de 1996, cuando 18 directores de corporaciones, liderados por Diego Bravo Borda, entonces director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), decidieron unir esfuerzos para crear una organización que representara sus intereses y defendiera su autonomía. Tres décadas después, ASOCARS reúne a las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible de Colombia, consolidándose como un espacio de articulación institucional y representación de las autoridades ambientales regionales.

“Hace 30 años entendimos que proteger el patrimonio natural de Colombia requería unir esfuerzos y fortalecer a quienes conocen y trabajan por nuestros territorios. Hoy, los resultados de las 33 Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible demuestran que la protección del ambiente se construye con conocimiento técnico, compromiso y trabajo conjunto. Nuestro mayor desafío hacia el futuro es garantizar que las regiones cuenten con la autonomía y las herramientas necesarias para enfrentar el cambio climático, conservar nuestra biodiversidad y proteger el agua y los recursos naturales de las próximas generaciones”, explica Yesid González Duque, director ejecutivo de ASOCARS