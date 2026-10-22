Ciro Quiñonez dedicó sentidas palabras a Sonia Restrepo por la muerte de su padre: “No merece tanto dolor”

En medio de su duelo por la lamentable muerte del cantante Yeison Jiménez, su esposa, Sonia Restrepo, enfrenta una nueva pérdida familiar que ha causado un profundo dolor entre sus seres queridos.

Se trata del fallecimiento de su padre, José Sigifredo Restrepo Ospina, quien fue encontrado en una zona rural de Pensilvania, Caldas, en la mañana del miércoles 21 de octubre.

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La noticia causó conmoción entre la población y en las plataformas digitales, donde varios usuarios han expresado su solidaridad con Sonia Restrepo, quien, apenas nueve meses después del fallecimiento de su esposo y padre de sus hijos, enfrenta ahora otra dolorosa despedida.

Por eso, a esta ola de mensajes de aliento se sumó el cantante Ciro Quiñonez, amigo de Yeison Jiménez, quien dedicó unas sentidas palabras a la mujer que, hasta el momento, no se ha pronunciado en redes sociales.

En su publicación, realizada a través de sus historias de Instagram, el intérprete de música popular expresó su solidaridad con Sonia y sus familiares, a quienes les envió un abrazo fraterno y todo su apoyo para afrontar este difícil momento.

Además, compartió una breve oración en la que recordó que Dios es quien puede brindarles la fortaleza necesaria para afrontar esta dolorosa pérdida y encontrar la esperanza para seguir adelante, tal como lo ha demostrado Sonia Restrepo tras el fallecimiento de Yeison Jiménez.

“Dios es nuestra fortaleza, nuestra paz y el refugio en los momentos de dolor. Aunque la vida nos ponga pruebas, su amor siempre nos sostiene y nos da un nuevo amanecer. Que Dios les dé consuelo, paz y mucha luz en sus corazones”, agregó Quiñonez.

Por último, sobre una imagen editada en la que aparece el padre de Sonia en el cielo, el artista reconoció que este ha sido un año bastante difícil para la esposa de Jiménez, y aseguró que es una mujer que “no merece tanto dolor”.

¿Qué le pasó al padre de Sonia Restrepo?

El hombre, de 59 años, según el reporte de las autoridades, fue hallado sin vida en una zona rural del municipio de Pensilvania, Caldas, sobre las 10:30 de la mañana del miércoles 21 de octubre de 2026, exactamente en un sector conocido como Los Tanques.

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Un ciudadano que transitaba por el lugar habría advertido la presencia del cadáver y avisó a las líneas de emergencia, señalan diferentes medios locales.

Hasta el momento, las causas de su muerte no han sido esclarecidas. Sus familiares esperan los resultados de Medicina Legal, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar lo sucedido.