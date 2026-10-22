Ferrari se pronuncia ante el Tesla Roadster, el carro con capacidad de volar

La marca de carros estadounidense Tesla se convirtió en un fenómeno global, luego de presentar su más reciente modelo: el Tesla Roadster, un vehículo 100 % eléctrico con la capacidad de elevarse y realizar maniobras en el aire.

¿Es factible ver al Tesla Roadster transitar por calles? Las limitaciones que tendría el “carro volador”

En múltiples videos que quedaron registrados en redes sociales, millones de usuarios en el mundo pudieron observar cómo este auto cumplía el sueño de muchos: volar utilizando propulsores.

Tras su lanzamiento, muchos usuarios quedaron atónitos y afirmaron que este vehículo representa el siguiente paso en el sector automotor, mientras que otros observaron el carro como una simple estrategia de marketing.

Tesla sorprendió al mercado con el Roadster, un modelo eléctrico que incorpora una propuesta de propulsión aérea y despertó opiniones entre fabricantes y usuarios. Foto: X: @Tesla

Una de las compañías automotoras que compartieron su opinión fue la legendaria marca italiana Ferrari. Por medio de su CEO, Benedetto Vigna, respaldó la apuesta de Tesla para presentar su modelo Roadster.

El ejecutivo aclamó el lanzamiento del carro “volador” al mundo, afirmando que la industria aún se encuentra al margen para innovaciones audaces, sobre todo en un mercado que es ampliamente desarrollado como el europeo.

“Ciertamente demuestra que también en el mundo del automóvil todavía queda mucho por hacer. Como europeo, gracias por mostrarnos que, incluso en un mundo antiguo, todavía se puede innovar y atreverse”, dijo el CEO de Ferrari, según reportó Reuters.

La presencia de un carro eléctrico con la capacidad de volar demuestra los nuevos estándares que se podrían ver en el mercado durante los próximos años, en el que los usuarios cada vez irán interesándose más en conseguir autos que cuenten con estas tecnologías.

En el caso de Ferrari, durante este año anunció el lanzamiento de su primer vehículo eléctrico, denominado Luce, y que está previsto para 2027.

El automóvil cuenta con cuatro motores eléctricos, uno por el neumático del vehículo, lo que permite que se generen más de 1.000 caballos de potencia (hp) y alcance una velocidad máxima superior a los 310 km/h.

Ferrari también indicó que el Luce tiene la capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 2,5 segundos y de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos.

El CEO de Ferrari afirmó que las ideas externas fueron importantes para el desarrollo del Luce, el modelo con el que la marca italiana se prepara para entrar al segmento eléctrico. Foto: Ferrari - API

Para Vigna, la influencia externa ha sido vital para que la marca asuma riesgos tras haber presentado su primer carro eléctrico.

“Si hubiéramos trabajado por nuestra cuenta, no habríamos hecho lo que hicimos. En otras palabras, abordamos toda una serie de preguntas y llegamos a algunas respuestas gracias a las sugerencias de personas que nos observaban desde fuera”, dijo.