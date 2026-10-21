Así serán los cierres y desvíos que los conductores enfrentarán por el “RETO WIN 7K y 11K”

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, adelanta los preparativos necesarios en materia de movilidad para la realización del “RETO WIN 7K y 11K”, un evento deportivo que contará con miles de corredores por las calles de la capital.

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El Distrito ha autorizado los cierres viales necesarios para los recorridos de 7 km y 11 km, que se realizarán el próximo domingo 25 de octubre de 2026.

Las entidades correspondientes emitieron una serie de recomendaciones y observaciones para los participantes del evento y aconsejaron llegar al sitio a través de medios de transporte público como el SITP o TransMilenio.

Se recomienda programar los viajes y actividades en los sectores que se verán afectados por el desarrollo de la actividad, así como seguir las indicaciones que emitan las autoridades de tránsito, el personal de la organización y la Secretaría Distrital de Movilidad para minimizar el impacto que la actividad puede ocasionar en la ciudad.

Así están programados los cierres y desvíos viales para el RETO WIN 7K y 11K

El circuito oficial recorrerá la Carrera Novena, en la localidad de Usaquén. Comenzará en la calle 134 y continuará por este corredor en sentido sur hasta conectar con la calle 92. Los tramos viales que tendrán cierres mientras se lleva a cabo el evento serán los siguientes:

Tramo vial Tipo de cierre Hora de cierre Hora de habilitación Calle 133 entre avenida Carrera 9 y Carrera 10 Calzada sur 14:00 del 24 de octubre 14:00 del 25 de octubre Calle 133 entre avenida Carrera 9 y Carrera 10 Calzada norte 23:00 del 24 de octubre 11:30 del 25 de octubre Avenida Carrera 9 entre calle 134 y avenida Calle 100 Cierre total – calzada occidental 05:30 del 25 de octubre 10:40 del 25 de octubre Diagonal 92 entre avenida Calle 100 y calle 92 Cierre total – calzada occidental 05:30 del 25 de octubre 10:30 del 25 de octubre

En cuanto a los desvíos, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que aquellos usuarios que circulen en sentido norte-sur por la avenida Carrera 9 tendrán que tomar la avenida Calle 134 al occidente, realizar el retorno al oriente a la altura de la Carrera 11B, continuar por la avenida Calle 134 hacia el oriente y tomar la Carrera 10 hacia el sur.

Luego, deberán girar por la calle 131A hacia el oriente y retomar la avenida Carrera 9 hacia el sur para empalmar con su recorrido habitual.

Desvío Av. Carrera 9 Foto: Secretaría Distrital de Movilidad - API

Aquellos conductores que transiten en sentido norte-sur por la avenida Carrera 9 tendrán que tomar la avenida Calle 134 al occidente, retornar al oriente a la altura de la Carrera 11B, continuar por la avenida Calle 134 hacia el oriente hasta llegar a la avenida Carrera 7 en sentido sur.

Los conductores que realicen sus recorridos por la avenida Calle 134 en sentido occidente-oriente deberán continuar por esta vía hacia el oriente y tomar la avenida Carrera 7, desde donde podrán dirigirse hacia el sur o el norte.