Movilidad respondió tras imponer comparendo por pico y placa a un carro que iba en una grúa

El 25 de agosto de 2026, un ciudadano fue notificado de un comparendo por transitar durante la restricción de pico y placa, a pesar de que su vehículo era transportado sobre una grúa.

El polémico Spark azul volvió a las suyas: quedó grabado haciendo maniobras riesgosas en la vía Girardot-Bogotá

Este hecho generó el reclamo del concejal Julián Forero, quien desde sus redes sociales cuestionó el procedimiento que llevaron a cabo la Secretaría de Movilidad y sus agentes con esta sanción que nació en una cámara salvavidas (o de fotodetección).

“Compañeros, esto es el colmo del abuso y la negligencia de la Secretaría de Movilidad (…) ¿Y el agente encargado de validar la fotodetección qué?”, cuestionó Forero.

El cabildante añadió: “¿Cuántos bogotanos estarán pagando multas injustas por temor a embargos o por no tener tiempo para defenderse? (…) Secretaría de Movilidad, dejen de atropellar a los ciudadanos”.

Al respecto, la entidad distrital respondió y, asumiendo el error, aseguró que el comparendo fue retirado en el SIMIT, luego de que el ciudadano afectado solicitara la revisión.

“La Secretaría Distrital de Movilidad identificó la imposición de un comparendo por pico y placa a un vehículo que era transportado sobre una grúa y adelantó las acciones correspondientes para corregir la situación. El 29 de septiembre de 2026 se ordenó el archivo del comparendo y se realizó su descarga del SIMIT”, explicó la entidad en un comunicado.

Este hecho se suma a la polémica que en los últimos meses se ha desatado alrededor de las cámaras fotomultas de Bogotá, que desde el gabinete presidencial se han cuestionado, poniendo en tela de juicio su verdadero propósito.

Cámara de fotomulta sobre la avenida Boyacá, en Bogotá. Foto: Secretaría de Movilidad

A raíz de esta polémica y otras que involucran a las autoridades de tránsito, el presidente Abelardo De La Espriella le dio la instrucción a la ministra de Transporte de modificar el Código Nacional de Tránsito.

En acato a su orden, la cartera está desarrollando una serie de reuniones con los actores del sector para desarrollar el nuevo código.