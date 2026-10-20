Seguros de carro en Colombia: cómo compararlos en línea y elegir el mejor

Escoger un seguro para carro puede a primera instancia parecer como una tarea complicada cuando se tienen en cuenta precios, cobertura y beneficios en línea. Estas inquietudes pueden resultar desesperantes para ciudadanos, preguntándose a sí mismos si lo que están pagando en caso de un accidente vehicular realmente es lo que necesitan.

No solo cubre accidentes: tres coberturas del seguro para carro que quizá desconoce

Comparar seguros para un vehículo en línea puede terminar siendo más sencillo de lo esperado, siempre y cuando se tengan en claro los criterios que importan, ya que no solamente se trata de encontrar el precio, sino de comprender lo que cubre cada póliza.

De acuerdo con Seguros Bolívar, para evaluar seguros de carro por internet, lo ideal es revisar cinco aspectos: entre ellos, la cobertura, deducibles, exclusiones, asistencia y precio.

Se recomienda solicitar cotizaciones con información equivalente del vehículo y del conductor, de este modo identificando las diferencias entre las ofertas para el seguro.

Las coberturas y los deducibles pueden marcar una diferencia en los gastos que debe asumir el propietario cuando ocurre un siniestro. Foto: Getty Images/iStockphoto

Antes de comenzar a revisar las pólizas, se aconseja tener a la mano los datos del carro, como la marca, modelo, año y ciudad de circulación. También se debe pensar en el uso que se le da al vehículo, debido a que no es lo mismo utilizarlo diariamente que usarlo solamente para viajes frecuentes por carreteras.

Después de comprobar todo esto, se deben seguir los siguientes pasos:

Definir qué necesita proteger el seguro, ya sean daños al vehículo propio, hurto o responsabilidad frente a terceros. Comparar las coberturas incluidas, revisando cuáles de ellas están contempladas en cada opción y cuáles tienen condiciones particulares. Consultar el deducible, identificar cuánto podría pagar el usuario en caso de que ocurra un evento cubierto. Revisar exclusiones y límites, ya que no todas las situaciones están cubiertas de la misma forma. Evaluar las asistencias que ofrece la póliza, entre ellas una grúa, un carro taller o un vehículo de reemplazo. Comparar el costo total del seguro, verificando el valor de la prima, su periodicidad y las condiciones de pago.

¿Cuáles son las coberturas necesarias para tener un buen seguro para carro?

Seguros Bolívar les indica a los usuarios que, si quieren tener una buena póliza, es revisar aquellas que responden a las necesidades y a los riesgos que buscan proteger. No existe una única opción ideal para todos los conductores.

Consultar las condiciones de pérdida total, hurto parcial y daños materiales permite conocer mejor los alcances de una póliza. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dentro de las coberturas, conviene revisar: