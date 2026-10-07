No solo cubre accidentes: tres coberturas del seguro para carro que quizá desconoce

El seguro para carro es un mecanismo de protección fundamental en el país, ya que se encarga de cuidar el patrimonio financiero de un usuario y le garantiza atención médica inmediata si sufre algún imprevisto en la vía, entre ellos un accidente de tránsito, averías y situaciones legales que generan gastos inesperados.

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Las coberturas que incluye un seguro para carros son:

Daños totales o parciales del vehículo

Responsabilidad civil frente a terceros

Indemnización por hurto y asistencia en carretera

Dependiendo del plan que haya escogido el cliente, podría recibir carro taller, reposición de llaves y apoyo jurídico.

No obstante, existen varias coberturas en el seguro para el carro que muchos ciudadanos desconocen, y que brindan múltiples beneficios, por lo que conocerlos podría sacarlo de un apuro.

Las coberturas poco conocidas

De acuerdo con Seguros Bolívar, existen 3 coberturas que no son tan mencionadas en el seguro para carro, pero que brindan varias ventajas a los usuarios.

Responsabilidad civil extracontractual (RCE) - daños a terceros

Esta cobertura se encarga de indemnizar los daños causados a terceros cuando ocurre un accidente. En otras palabras, si el usuario fue el responsable de chocar a otra persona, carro o propiedad, el seguro es el encargado de cubrirlo.

Teniendo en cuenta la empresa de seguros y el plan escogido, se estaría ofreciendo una cobertura de hasta $4.000 millones de pesos, entre otros valores.

Los seguros para carro cuentan con diferentes coberturas que pueden responder ante accidentes, daños y otras situaciones durante los recorridos. Foto: Getty Images

Para escoger el plano acorde al nivel de riesgo, se aconseja revisar si el vehículo es una camioneta o todo terreno, ya que estos tipos de carros son más propensos a causar daños significativos.

Hay que tener presente si la zona por la que se transita tiene habitualmente carros de alta gama; si ese es el caso, lo ideal es contar con un monto mayor de cobertura de responsabilidad civil.

Beneficio de vehículo de reemplazo

Una de las coberturas ofrecidas en el seguro para carro es la posibilidad de disfrutar de un vehículo de reemplazo mientras el auto del usuario se encuentra en el taller. Cada compañía de seguros comparte sus términos. La duración depende también del plan escogido.

Conductor elegido

En casos en los que el conductor reconoce que no tiene la capacidad para conducir un vehículo, ya sea por haber tomado bebidas alcohólicas o por cualquier otro motivo, las coberturas del seguro para carro ofrecen un conductor elegido.

Es importante notificar que cada compañía de seguros ofrece una cantidad de veces específica en la que se puede hacer uso de esta asistencia.