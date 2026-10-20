“Una droga de mierd…”: la Liendra rompió en llanto tras internar a su hermana en rehabilitación

El creador de contenido colombiano Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, compartió con sus seguidores un testimonio personal sobre la situación de adicción a las drogas que enfrenta su hermana mayor y las acciones que la familia ha emprendido para acompañarla en su proceso de recuperación.

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A través de una serie de historias subidas en su cuenta oficial de Instagram, el influencer dio a conocer que, tras varios años de lucha, su hermana aceptó recibir asistencia profesional e ingresar a un centro de rehabilitación.

De acuerdo con lo expresado por Gómez en sus historias de Instagram, la decisión de buscar ayuda especializada se concretó tras un largo periodo de desgaste emocional para su núcleo cercano.

El creador de contenido relató que su hermana mayor, a quien le atribuye un rol determinante en su crianza, enfrentaba una dependencia de la cocaína.

“Ayer logramos ingresarla a un centro de rehabilitación, después de muchos años de lucha, lágrimas y conversaciones”, manifestó en sus canales digitales.

La Liendra compartió una reflexión tanto a las personas que atraviesan por situaciones de adicción como a sus familias, lo que motivó a no abandonar la búsqueda de apoyo profesional.

En publicaciones posteriores, donde se le observó visiblemente afectado, Mauricio Gómez cuestionó la normalización o romantización del consumo de drogas.

“Solo quien tiene un familiar en la droga entiende lo que es vivir esa situación. Por eso, cuando escucho a gente cantando que el tusi, la cocaína o el perico, pienso en lo difícil que es esto. Si supieran lo que es ver cómo se enflaquecen, cómo se alejan de la familia, cómo ya no comen y están cada vez más deteriorados”, manifestó Gómez llorando en sus declaraciones en video.

Asimismo, Gómez hizo referencia al impacto emocional que la situación ha generado en su madre, señalando que la prioridad familiar en este momento se centra exclusivamente en el bienestar y la recuperación de su hermana, por encima de cualquier aspecto material.

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El influenciador terminó su mensaje pidiendo a las personas que tienen problemas de adicción a las drogas que reflexionen sobre cómo sus acciones afectan a sus padres e hijos. También les hizo un llamado a buscar ayuda profesional.