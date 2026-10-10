“Aprendí a leer las señales del futuro para participar en su construcción”: Lina Cáceres

Por casi una década fue productora en Caracol Televisión, en Colombia, y Univisión, en Estados Unidos, hasta que en 2012 llegó la oportunidad que cambió todo: manejar el canal de YouTube de Sofía Vergara.

Allí comprendió que no se trataba solo de un nuevo canal de creación y distribución de contenidos, sino de un giro en la relación entre talento, audiencias y medios. “Por primera vez, una persona podía construir una audiencia global sin depender de los grandes grupos mediáticos”, explica esta comunicadora social y periodista nacida en Armenia.

Con esa idea creó, en 2014, Latin World Digital, una de las primeras agencias de management enfocadas en talento digital hispano en Estados Unidos y Latinoamérica.

Hoy tiene 18 talentos en representación exclusiva, trabaja comercialmente con alrededor de 500 creadores y acompaña e impulsa las carreras de influenciadores como Calle y Poché, Doctor Bayter y Sebastián Villalobos.

La nueva brecha de género: la invisibilidad digital

Mientras otros veían una moda, Cáceres identificó una industria. “El verdadero potencial no estaba en monetizar un video o conseguir una campaña, sino en construir un ecosistema alrededor del talento”.

Ya tiene identificada una nueva transformación: el tránsito de la economía de la atención a la economía de las comunidades. “Mi siguiente desafío será ayudar a transformar comunidades digitales en las empresas del futuro”. Y añade: “Los visionarios son aquellos que aprenden a reconocer las señales, se preparan para lo que viene y se arriesgan a construirlo”.