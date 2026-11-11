Buk Colombia: tecnología para transformar la gestión humana y construir lugares de trabajo más felices

La tecnología puede transformar la manera en que las empresas gestionan a sus equipos de trabajo. Esa fue la oportunidad que identificaron los fundadores de Buk hace nueve años, cuando encontraron que muchas áreas de gestión humana dedicaban gran parte de su tiempo a procesos manuales y operativos, en lugar de concentrarse en las personas.

Así nació esta compañía, que desarrolló una plataforma para simplificar y agilizar las tareas administrativas de las organizaciones. Su propósito, sin embargo, va más allá de la digitalización. “Nosotros la vemos como un habilitador para que las áreas de gestión humana puedan centrarse en lo que realmente importa: las personas, el desarrollo organizacional”, explica Gabriela Durán Rendón, Country Manager de Buk Colombia.

La compañía desarrolla este propósito desde tres frentes. El primero es la tecnología, mediante un software que facilita los procesos de gestión humana; el segundo, la investigación, a través de estudios que aportan información para tomar decisiones más acertadas sobre los colaboradores; y el tercero, la comunidad, con espacios para conectar a líderes y profesionales del área, compartir experiencias y fortalecer sus conocimientos.

Esta apuesta ha acompañado su expansión en Latinoamérica. Actualmente, Buk cuenta con más de 10.000 empresas y dos millones de usuarios en la región. En Colombia, más de 2.000 organizaciones utilizan su plataforma, que beneficia a más de 500.000 colaboradores.

De cara a los próximos años, la empresa proyecta fortalecer su desarrollo tecnológico con inteligencia artificial y agentes propios, además de incorporar nuevas funcionalidades en sus módulos. También busca ampliar iniciativas como People Day, el primer festival de gestión humana, y Building Happiness, su encuesta de felicidad laboral, con las que promueve la conversación sobre bienestar y cultura organizacional.

Gabriela Durán, la ejecutiva que lidera una de las compañías referentes en tecnología para la gestión del talento humano

Para Durán Rendón, el impacto de este propósito trasciende las empresas y llega a los hogares y a la sociedad. “Cuando los colaboradores de una organización son felices, tienen un ambiente de bienestar, eso es lo que van a llevar a sus casas”, afirma. Y agrega que, cuando ese bienestar se extiende al entorno familiar, puede generar “un impacto gigante en la sociedad, es un efecto dominó”.

Así, Buk busca demostrar que la transformación digital de las áreas de gestión humana no consiste únicamente en optimizar procesos, sino en recuperar tiempo y capacidades para poner a las personas en el centro de las organizaciones.