Colombia, uno de los destinos más atractivos para la externalización de servicios BPO en 2027

Colombia se posiciona como uno de los destinos internacionales para la externalización de servicios empresariales. El país ocupó el tercer lugar, después de Filipinas y México, en el análisis Top 12 Countries for BPO Outsourcing in 2027, elaborado por la firma Helpware, que destaca sus ventajas en talento humano, costos y compatibilidad horaria con Estados Unidos.

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El estudio evaluó 12 destinos a partir de criterios como disponibilidad de profesionales, competencias lingüísticas, costos, riesgos operativos y especialización de los servicios. En el caso colombiano, resaltó la posibilidad de atender operaciones estadounidenses en tiempo real, con una diferencia horaria de entre cero y una hora frente a la costa este de ese país. Bogotá, Medellín y Barranquilla aparecen como centros estratégicos para esta industria.

El posicionamiento coincide con el desempeño exportador del sector. Según el Informe de Cifras BPrO, las ventas internacionales de servicios BPO y KPO alcanzaron los US$3.153 millones durante el último año, un crecimiento cercano al 8 % frente al periodo anterior. Además, el 64 % de las empresas espera aumentar sus exportaciones en 2026.

El 49 % de las empresas del sector se encuentra en niveles avanzados o transformacionales de implementación de inteligencia artificial. Foto: Getty Images

“Este reconocimiento refleja la capacidad que ha desarrollado Colombia para competir en una industria cada vez más exigente. Nuestro país cuenta con talento, experiencia operativa y condiciones favorables para atender mercados internacionales. Sin embargo, el verdadero desafío está en seguir evolucionando hacia servicios de mayor valor agregado, donde la tecnología, la especialización y la calidad de la experiencia del cliente marquen la diferencia”, señaló Angela Rodríguez, Country Manager de Intelcia en Colombia.

La transformación tecnológica es otro de los factores que está marcando el rumbo del negocio. De acuerdo con BPrO, el 49 % de las empresas del sector se encuentra en niveles avanzados o transformacionales de implementación de inteligencia artificial. Asimismo, el 85 % identifica esta tecnología como una prioridad de inversión para los próximos 12 meses, seguida de la automatización (63 %) y la analítica avanzada (55 %).

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De cara a 2027, la industria enfrenta el desafío de fortalecer las competencias digitales, incorporar nuevas tecnologías y ampliar su oferta de servicios especializados para mantener la competitividad internacional.