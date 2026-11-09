Avanza en el Congreso proyecto que obligaría a las EPS a entregar medicamentos a domicilio sin costo extra para el usuario

La semana pasada se publicó el texto definitivo del proyecto de ley N° 100 de 2026 Senado, el cual busca regular la dispensación farmacéutica en el país y atacar las fallas logísticas del sistema actual.

¿Medicamentos sin salir de casa? Proyecto de ley busca cambiar la entrega a pacientes en Colombia

La iniciativa ya superó su primer debate y avanzará próximamente a su segundo debate en la Plenaria del Senado.

Entre las medidas aprobadas se contempla obligar a las EPS a entregar en un plazo máximo de 48 horas los medicamentos que no se entreguen en su totalidad en la taquilla o farmacia de la entidad a la residencia o lugar de trabajo del usuario, sin ningún costo adicional ni más trámites de autorización.

Asimismo, se aprobó la propuesta de un despacho a domicilio preferencial para pacientes con enfermedades crónicas, de alto costo, huérfanas o autoinmunes desde la primera formulación, sin necesidad de ir al punto físico de entrega de medicamentos.

También se aprobó la creación de un mecanismo público, el Banco Nacional de Medicamentos, a cargo del MinSalud, para comprar, almacenar, rotar y redistribuir fármacos en contingencias de desabastecimiento o escasez nacional y regional.

Finalmente, también se aprobó la creación de un mecanismo de visibilidad de inventarios, el Sistema de Información para la Centralización de Alertas de Abastecimiento de Tecnologías en Salud (SISCAATS), el cual obligaría a las EPS y operadores a reportar sus existencias en tiempo real para consulta pública de fechas de reposición.

¿Por qué se planteó el proyecto?

Los ponentes de este proyecto señalaron las fallas logísticas del sistema actual de entrega de medicamentos y las barreras para los usuarios vulnerables.

Actualmente, los usuarios de las EPS deben realizar múltiples traslados y trámites administrativos por falta de inventario de medicamentos en los puntos de atención.

La iniciativa ya superó su primer debate y avanzará próximamente a su segundo debate en la Plenaria del Senado. Foto: Getty Images

Esta situación se complica cuando hay usuarios que sufren de dificultades de acceso logístico, como los adultos mayores, las personas con discapacidad o los residentes de zonas rurales dispersas. Esto termina provocando la interrupción indeseada de tratamientos médicos.

La propuesta plantea aprovechar la infraestructura tecnológica y las redes de distribución existentes para resolver estas problemáticas sin generar costos desproporcionados para el sistema.

¿Qué sigue para este proyecto de ley?

Tras ser aprobado en la Comisión Séptima, requiere pasar por el segundo debate en la Plenaria del Senado y posteriormente superar dos debates más en la Cámara de Representantes para convertirse en Ley de la República.