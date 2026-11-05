Colegio Médico Colombiano lanza dura advertencia a EPS por fallas y retrasos en entrega de medicamentos por cambios de operadores

El Colegio Médico Colombiano les advirtió a las EPS y sus nuevos operadores farmacéuticos que los trámites administrativos no justifican el desabastecimiento o la demora en la entrega de medicamentos para sus pacientes.

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Esta advertencia se da a conocer luego de las múltiples denuncias ciudadanas de afiliados a Sanitas por demoras de hasta 9 horas en la entrega de medicinas luego de que el Servicio Farmacéutico Colsubsidio asumiera la entrega de los medicamentos de Sanitas el pasado 1 de noviembre.

“Los pacientes no pueden asumir las consecuencias de los problemas administrativos o contractuales entre una EPS y su operador farmacéutico. Un tratamiento debe tener continuidad y los medicamentos deben llegar a tiempo. Esa es una responsabilidad que no admite excusas”, señala el comunicado del gremio.

Asimismo, el Colegio pidió tener un foco prioritario en pacientes con diagnósticos de cáncer, enfermedades huérfanas y afecciones crónicas para que se les sean entregados sus medicamentos de forma ágil, debido a que una suspensión o desfase en las dosis puede desencadenar complicaciones de salud severas y hasta poner en riesgo la vida de las personas.

Para el gremio, recibir los fármacos a tiempo tiene la misma relevancia que acceder a una consulta médica o a un procedimiento de salud. Por esta razón, insistió en que ninguna modificación contractual, logística o administrativa puede terminar obstaculizando la continuidad de los tratamientos de los afiliados.

El gremio exigió no poner en juego la vida de los pacientes por trámites administrativos. Foto: Colprensa

Ante este escenario, el CMC consideró indispensable la puesta en marcha inmediata de planes de contingencia por parte de las EPS y sus operadores. Entre las medidas de choque planteadas se encuentran la ampliación en la capacidad de atención en las farmacias, la implementación de mecanismos para rastrear y entregar los medicamentos que se encuentren pendientes y el establecimiento de canales prioritarios para los pacientes que enfrentan mayores riesgos por la suspensión de sus dosis.

De igual manera, la agremiación enfatizó que la experiencia y el criterio de los médicos tratantes deben ser tenidos en cuenta tanto para medir el impacto de estas fallas como para encontrar soluciones oportunas. Según explicaron, son los profesionales de la salud quienes conocen de primera mano la evolución de los pacientes y los peligros clínicos específicos que representa la falta de un fármaco.

El gremio también solicitó la intervención de las autoridades sanitarias para que hagan un seguimiento estricto a las transiciones contractuales y constaten que los cambios no perjudiquen a la ciudadanía.

Asimismo, reiteró que la responsabilidad de garantizar la dispensación oportuna de los medicamentos recae de manera exclusiva en las entidades encargadas del servicio y bajo ninguna circunstancia puede trasladarse a los usuarios.