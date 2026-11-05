Fedesarrollo respalda la Ley de Rescate Económico, pero propone revisar aportes a nómina y RUGE

El centro de investigación económica Fedesarrollo respaldó en su mayor parte el proyecto de Ley de Rescate Económico presentado por el Ejecutivo el pasado 29 de octubre; sin embargo, le pidió al Congreso revisar y modificar dos aspectos críticos, ya que los considera una amenaza contra la productividad, el mercado laboral y la equidad tributaria.

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Los dos elementos de la Ley de Rescate que Fedesarrollo pide revisar son el aumento de los aportes a la nómina y los beneficios del Régimen Único de Grandes Empresas (RUGE).

¿Por qué Fedesarrollo respalda la Ley de Rescate Económico?

En su análisis, el centro de investigación meciona la urgencia de corregir el desbalance macroeconómico derivado del aumento del déficit primario del Gobierno nacional central, la desaceleración del PIB y las elevadas tasas de interés reales sobre la deuda pública.

Por ello, si no se tramita una reforma integral de las finanzas públicas, Fedesarrollo advierte sobre el peligro inminente de recortes abruptos de gasto, inflación desbordada y mayor pobreza.

¿Cuáles son las medidas que destaca Fedesarrollo?

El centro apoya una mayor austeridad en el Estado, ampliar la base de productos gravados con la tarifa general del IVA resguardando a los hogares vulnerables, y cobrar un mayor impuesto de renta al 30 % de los hogares con mayores ingresos.

Fedesarrollo respalda las metas de contención en la nómina estatal (servicios personales), la adquisición de bienes y servicios, las transferencias corrientes y las restricciones a las vigencias futuras.

En cuanto al IVA, el centro respalda corregir las exclusiones actuales que, de acuerdo con sus cálculos, significan un menor recaudo cercano al 6 % del PIB.

Sin embargo, propone explorar mecanismos de exclusión directa del cobro para no asfixiar la liquidez de los hogares más vulnerables, en lugar de depender únicamente de devoluciones posterior al pago.

Respecto al impuesto sobre la renta a personas naturales, Fedesarrollo destaca el recaudo adicional del 0,6 % del PIB enfocado en el 30 % de los hogares con mayores ingresos. Esta medida, señala, permitirá equilibrar la carga tributaria entre empresas y personas.

El centro de investigación destaca varios ‘aspectos favorables’ del proyecto del Ejecutivo. Foto: Fedesarrollo - Composición SEMANA

¿Qué propone revisar Fedesarrollo de la Ley de Rescate Económico?

Uno de los aspectos que el centro de investigación propone revisar es el incremento en los costos no salariales y aportes a seguridad social para los trabajadores formales. Advierten que esto revertiría parcialmente los avances de reformas anteriores que redujeron cargas parafiscales y aportes a salud a cargo del empleador.

Explican que encarecer la contratación formal podría tener el efecto negativo de incentivar la informalidad, el trabajo por cuenta propia y la creación de negocios de menos de cinco personas con baja productividad.

Por ello, Fedesarrollo propone sustituir este incremento gravando con impuesto de renta los ingresos pensionales altos, protegiendo así el empleo formal sin sacrificar ingresos fiscales.

El otro aspecto cuestionado es el diseño del régimen RUGE. El centro advierte que mantendría hasta por 16 años beneficios y tratamientos preferenciales (como depreciación acelerada y tarifas reducidas de impuesto de renta para nuevos proyectos), lo cual inclina la cancha a favor de los capitales más grandes y debilita la base tributaria del país.

Señalan que comprometer estos beneficios tributarios por 16 años mermará los recursos fiscales necesarios para la provisión de bienes públicos estructurales, como infraestructura, educación y seguridad.

‘Ponerse la camiseta país’: el llamado de Fedesarrollo

El centro de investigación exhortó a los gremios y al sector empresarial a asumir sacrificios e inclinarse por los intereses colectivos sobre los particulares durante el trámite de este proyecto de ley en el Congreso de la República, blindando así la estabilidad macroeconómica del país.