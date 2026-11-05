Hoteles y condominios impulsaron resultados de Tecnoglass, empresa que produce ventanas de aluminio y vidrio

Un crecimiento del 19,2 %, en comparación con igual periodo, hasta septiembre, obtuvo la empresa Tecnoglass, que juega en un segmento empresarial que -en general- ha estado afectado por la contracción de la construcción.

Tecnoglass se dedica a los segmentos de negocios de ventanas de aluminio y vidrio arquitectónico. Abastece tanto a la demanda residencial como la comercial. No obstante, es un jugador clave en la cancha de Estados Unidos, por lo cual, parte del impulso que tuvo, al lograr ingresos récord, cercanos al billón de pesos: $991.775 millones, fueron impulsados por su expansión geográfica.

Considerado como un productor líder, reportó resultados en el segmento residencial unifamiliar, que registra un crecimiento de 17 % frente al año anterior.

Aunque su punto clave en Estados Unidos ha sido la Florida, a medida que se expanden hacia otros estados aumentan impulso, el cual, sin embargo, se vio presionado esta vez por temas ajenos al negocio, como el alto precio del aluminio, los aranceles vigentes y un peso colombiano en su nivel más fuerte desde 2018.

Producción de vidrio en Tecnoglass Foto: Tecnoglass / cortesía

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