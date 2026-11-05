Poncho Zuleta enciende las alarmas: anunció quebranto de salud, tras accidente de su hijo: “Cumpliré las indicaciones del médico”

El cantante vallenato Poncho Zuleta causó preocupación entre sus seguidores luego de anunciar una difícil decisión relacionada con su carrera artística y su situación familiar. El juglar confirmó que se alejará temporalmente de los escenarios para concentrarse en la recuperación de su hijo, Kbeto Zuleta, quien resultó gravemente herido en el accidente del bus de su agrupación.

Poncho Zuleta anunció difícil decisión tras grave accidente de su hijo, Kbeto Zuleta: “Nos duele profundamente”

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Tomás Alfonso Zuleta Díaz, nombre de pila del cantante, explicó que necesita dedicar tiempo a su familia después de lo que ocurrió el pasado 26 de octubre en el río Ariguaní.

En el documento, el cantante informó que suspenderá sus presentaciones musicales, compromisos sociales y eventos públicos durante un tiempo. Sin embargo, hubo otro detalle que llamó especialmente la atención de sus seguidores, y fue que recibió una incapacidad de 21 días.

“Finalmente, les informo que me ha sido otorgada una incapacidad médica de veintiún (21) días, durante los cuales cumpliré las indicaciones del médico tratante”, señaló el artista.

Zuleta también explicó que su prioridad actualmente es acompañar a su hijo durante el proceso médico y estar presente en las decisiones familiares relacionadas con su recuperación.

“Hoy, como padre, necesito estar al lado de mi hijo y acompañar a mi familia en las decisiones importantes que requiere su recuperación”, manifestó.

Por esta razón, los compromisos profesionales que ya estaban programados serán reprogramados en coordinación con empresarios y organizadores. Las nuevas fechas se anunciarán posteriormente, según informó el cantante.

“Esta pausa no ha sido una decisión fácil, pero necesito acompañar a los míos y recuperar la fortaleza necesaria para regresar con la entrega que ustedes merecen”, agregó.

Estado de salud de Kbeto Zuleta tras sufrir grave accidente de tránsito Foto: Montaje SEMANA

La situación familiar de Poncho Zuleta se complicó luego del accidente que sufrió el bus de la agrupación de Kbeto Zuleta durante la madrugada del 26 de octubre. El vehículo iba entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar, cuando chocó contra la baranda de un puente y terminó cayendo al río Ariguaní.

El accidente dejó dos integrantes fallecidos, Geovanny Lobo y Harold Santana, además de varios músicos heridos. El cantante también dedicó unas palabras a las víctimas y expresó sus condolencias a sus familiares.

“No hay palabras que alcancen para aliviar una pérdida como esta. Su partida nos duele profundamente”, escribió.

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Por su parte, Kbeto fue trasladado a Barranquilla para recibir atención especializada después de permanecer inicialmente en cuidados intensivos (UCI). Su evolución ha sido gradual y sigue bajo vigilancia médica.

Mientras tanto, Poncho Zuleta espera regresar a sus actividades artísticas cuando su salud y las circunstancias familiares se lo permitan. El artista pidió comprensión y respeto por la privacidad de sus seres queridos.