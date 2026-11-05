La marca de carros Tesla ha sido una de las fabricantes más destacadas en Colombia durante el 2026, llegando a tener grandes números a pesar de estar en el país desde finales del año pasado.

Tesla pierde su racha ganadora en Colombia: este fue el carro que le quitó el trono en octubre

De acuerdo con las más recientes cifras de la ANDI y Fenalco, con corte hasta el mes de octubre, la compañía del multimillonario Elon Musk ha conseguido matricular un total de 17.497 unidades nuevas en la nación.

Esto le permite encontrarse parcialmente en la 6.ª posición de las marcas con mayor participación en el mercado, superando a nombres destacados como Ford, Mercedes-Benz, Suzuki, Nissan, Volkswagen, etc.

El logro de Tesla en el país se ha debido principalmente al Tesla Model Y, el cual ha conformado el 87,24 % de sus ventas. Las cifras demuestran que este vehículo ha comercializado 15.265 unidades durante el año.

La fabricante estadounidense Tesla alcanzó 17.497 unidades matriculadas en Colombia entre enero y octubre de 2026. Foto: Getty Images

Con estos números, el carro SUV 100 % eléctrico ha sido el modelo más vendido en Colombia, teniendo una amplia diferencia con otros autos que se encuentran en el mercado.

“El Model Y reúne características que hoy valoran los consumidores, como tecnología, autonomía y equipamiento, atributos que también ofrecen otros vehículos eléctricos disponibles en el mercado colombiano”, comentó Eduardo Visbal, vicepresidente de Comercio Exterior y Sector Automotor de Fenalco en diálogo con SEMANA.

Desde el mes de marzo, el Tesla Model Y conquistó este sector a través de una sorprendente racha ganadora, consiguiendo el primer puesto mensual por 7 meses consecutivos. Sin embargo, los reportes del mes de octubre reflejaron un susto que Tesla debe tener en cuenta para los meses restantes del 2026.

La cifra que preocupa a Tesla

El más reciente registro mensual de la ANDI y Fenalco muestra al Tesla Model Y, por primera vez en mucho tiempo, en una posición lejana al primer puesto, llegando a situarse en el quinto lugar de los modelos más vendidos, con 884 unidades comercializadas.

Este ha sido su peor registro en el mercado desde el mes de marzo. Durante los 7 meses anteriores siempre habría sobrepasado las 1790 unidades registradas. Sin embargo, en esta ocasión, la fabricante de automóviles estadounidense no llegó ni a alcanzar las 1.000 ventas.

Octubre representó el registro mensual más bajo del Tesla Model Y desde marzo, con 850 unidades vendidas. Foto: CFOTO/Future Publishing via Gett

La comercialización del Tesla Model Y en Colombia ha quedado mensualmente de esta manera:

Marzo: 1.791 unidades del Tesla Model Y vendidas.

Abril: 2.264 unidades del Tesla Model Y vendidas.

Mayo: 2.108 unidades del Tesla Model Y vendidas.

Junio: 2.295 unidades del Tesla Model Y vendidas.

Julio: 1.795 unidades del Tesla Model Y vendidas.

Agosto: 1.902 unidades del Tesla Model Y vendidas.

Septiembre: 2.220 unidades del Tesla Model Y vendidas.

Octubre: 850 unidades del Tesla Model Y vendidas.