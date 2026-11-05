Amaia Montero, de La Oreja de Van Gogh, no soportó más críticas en su contra y su reacción preocupó a sus fans

El regreso de Amaia Montero como vocalista de La Oreja de Van Gogh no ha sido nada fácil. En los últimos meses la cantante ha sido blanco de fuertes críticas que la han convertido en tema de conversación en redes sociales y en noticia en diferentes medios de comunicación.

Aunque al principio se mostró emocionada por su decisión, ahora, a causa de los fuertes ataques que ha recibido en las plataformas digitales, se ha mostrado bastante afectada y ha generado preocupación entre sus seguidores.

Duro mensaje de la mamá de Epa Colombia mientras su hija sigue en la cárcel: “La justicia de Dios es perfecta”

Esta difícil situación que atraviesa Amaia Montero se da en medio de la gira Tantas Cosas Que Contar Tour 2026 - 2027, de la emblemática agrupación, y la polémica se centra en los constantes comentarios negativos que circulan relacionados con su apariencia y la calidad de su voz en los conciertos.

Ante el revuelo que han generado estas reacciones, el influencer Anau De La Eygee decidió pronunciarse a través de uno de sus contenidos, en el que hizo un llamado a la reflexión sobre las consecuencias que puede tener esta ola de ataques en redes contra la artista española.

“A veces, tengo la sensación de que muchas de las críticas hacia Amaia Montero vienen también motivadas por el simple hecho de que todo el mundo está hablando de ella y parece que todo el mundo siente la necesidad de dar su opinión”, expresó.

Y agregó: “Pero, ¿sabes de qué no te estás dando cuenta, cariño? Que lo único que estás haciendo es ser una mala persona y, además, estás criticando algo que quienes llevamos muchísimos años siguiendo tanto su carrera en solitario como La Oreja de Van Gogh sabemos que eso lo lleva haciendo hace muchísimo tiempo”.

El mensaje que preocupó a sus fans

Al conocer esta publicación, la cantante, de 50 años no tardó en reaccionar, dejando en evidencia el profundo impacto emocional que esta situación ha tenido en su vida, justo en plena gira en la que ha depositado grandes expectativas.

“Muchas gracias, estoy sufriendo mucho”, respondió Amaia Montero.

Carolina Cruz habló sobre la relación de su novio con sus hijos y dejó claro el papel de Lincoln Palomeque

Su comentario, como era de esperarse, llamó la atención de varios de sus admiradores que decidieron defenderla y expresarle su apoyo con emotivos mensajes. “Eres mi más grande inspiración, por favor, no hagas caso a ningún mal comentario”; “Te amamos”; “Amaia, sigue brillando, nos encanta escucharte”, escribieron algunos usuarios.

Entre las reacciones, varios de sus fans la han animado a continuar con la gira y no dejarse afectar más por esta ola de críticas en su contra, asegurando que no hay ningún fundamento para ello.