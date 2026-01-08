La oreja de Van Gogh calló críticas con amorosa dedicatoria a Amaia Montero; la defendieron de muchos: “Nos importa un comino”

Estando al margen de las críticas que han recibido luego del lanzamiento de su nuevo tema el pasado 31 de diciembre, Todos estamos bailando la misma canción, tras el regreso de Amaia Montero a la banda, La Oreja de Van Gogh se mantiene unida.

Esto lo quisieron dejar claro los otros integrantes del grupo (Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde) coincidiendo con el día de Reyes, en el que han compartido un comunicado en redes sociales para homenajear a la cantante española y gritar a los cuatro vientos lo felices que están de que haya vuelto a su lado después de 18 años separados.

“Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero. Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas”, dice el inicio del mensaje, protagonizado por una imagen de ‘la reina del pop’ con el impactante look con una voluminosa capa blanca acolchada tipo edredón con el que sorprendió en su reaparición al frente del grupo en el especial que hizo para la noche de Año Nuevo.

“Y si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien al nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella. Debería de ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida”, añadieron, confesando su amor y admiración por Amaia.

Reconociendo que la artista también es “cabezota como ella sola” y que tiene “un carácter más complicado que verle la sombra al viento”, aseguraron que “sin embargo, tiene un corazón gigante y de gominola”.

“Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo. Te queremos mucho Amaia Montero Saldias”, concluyeron los miembros del grupo, felices por el regreso de la cantante y expectantes ante la gira que les llevará a recorrer España a lo largo de 2026 y cuyas entradas se agotaron horas después de salir a la venta.

La propia Amaia no dudó en responder a este hermoso mensaje: “Leer sus palabras ha sido como mirarme en un espejo amable, de esos que no juzgan, que entienden incluso lo que una aún no sabe explicar”.

“Conectar de verdad es un regalo raro y sentirlo con vosotros es algo que guardo muy dentro. Me emociona pensar que el camino pueda retomarse sin mapas, sin promesas cerradas, sólo con la certeza del amor, de la música, del acompañarnos, del reírnos sin darnos cuenta y de caminar aunque no sepamos muy bien hacia dónde. Eso, para mí, es hogar”, ha confesado.

“No soy fácil, lo sé, pero si algo tengo claro es que mi corazón late grande gracias a vosotros, que saben ver con ternura incluso lo complejo y quieren sin pedir que nada cambie”, añadió, agradeciendo “el amor y ese ‘contigo’ que lo hace todo único”.

“Yo también los quiero. Mucho (como todo el cielo y todo el mar). Y celebro cada día haber coincidido en esta vida”, concluyó, dejando ver que no ha podido tomar una decisión mejor que volver a La Oreja de Van Gogh casi dos décadas después de su marcha.