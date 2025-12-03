Suscribirse

Mejor amiga de Amaia Montero rompió el silencio tras revelar importante secreto de la cantante: “Puedo meter la pata, pero soy leal”

La actriz se mostró totalmente distante al recibir una pregunta sobre la vocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’.

Periodista en Semana

3 de diciembre de 2025, 7:27 p. m.
¿Amaia Montero regresa a 'La oreja de Van Gogh'? | Foto: Instagram: @amaiamonterooficial

Cayetana Guillén Cuervo es íntima amiga de Amaia Montero desde hace años, hasta el punto en que la cantante es la madrina de su único hijo, Leo.

Cayetana Guillén Cuervo tuvo un desliz al revelar ante las cámaras el regreso de cantante a ‘La Oreja de Van Gogh’ el pasado mes de abril.

Amaia Montero anuncio el regreso a La Oreja de Van Gogh | Foto: AFP

Esta fue una gran noticia para los fans de la banda, pero un error imperdonable para la ‘reina del pop’, que dolida y muy enfadada decidió bloquear a la actriz por haber confirmado antes de tiempo su regreso 18 años después al grupo que la lanzó al estrellato.

No fue hasta 6 meses después, este octubre, cuando ‘LODVG’ anunció oficialmente que Amaia volvía a ser su voz tras la polémica salida de Leire Martínez un año antes.

Contexto: Amaia Montero habló de lo perdida que estuvo el tiempo que pasó lejos de La Oreja de Van Gogh: “Deshacerme de la idea de mí”

En todo este tiempo, la posición de Cayetana ha sido siempre la misma: no volver a pronunciar una palabra sobre este tema respetando el deseo de Amaia de que su entorno más cercano no hable sobre ella.

Esto lo ha vuelto a dejar claro en su reaparición junto a su amigo Alberto Cerdán en un gran evento en España, cuando se cerró y se negó totalmente a responder cualquier pregunta relacionada con la cantante y su nueva etapa al frente de ‘La Oreja de Van Gogh’.

Amaia Montero dio emocionante noticia a sus fanáticos | Foto: Instagram de Amaia Montero

“No, no voy a hablar de nada de eso. Yo estoy bien, yo estoy bien, pero sin referencia a nada, estoy bien. Yo estoy bien, tengo a mi hijo, tengo a mi madre, tengo a mis hermanos, tengo a mis amigos, tengo a mi equipo, tengo a mi chico, estoy bien, pero no te voy a contestar nada de ese tema, amor. Entiendo que me lo preguntes, pero no...”, dijo Cayetana conteniendo la emoción.

Contexto: Exvocalista de ‘La oreja de Van Gogh’ se destapó por regreso de Amaia Montero y se mostró cruda: “No es mi noticia”

Sin nombrar a Amaia, ni revelar si han retomado su relación de amistad, Cayetana sí dejó ver que “para mí mis amigos son mi identidad y es lo más importante del mundo. Soy una persona muy, muy leal, que puedo meter la pata... Pero que soy una persona muy leal, y a mi no me mueve nadie de mi lealtad con mi gente”.

Por eso, y a pesar de que no habló nada sobre la cantante, sí contestó “le deseo lo mejor del mundo, con los ojos cerrados, con todo mi corazón”, que “todo el mundo que afronta un proyecto importante tenga lo mejor en 2026”.

