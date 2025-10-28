Amaia Montero habló de lo perdida que estuvo el tiempo que pasó lejos de La Oreja de Van Gogh: “Deshacerme de la idea de mí”

Después de haber causado un gran revuelo en redes en los últimos días desde que se conoció la noticia de su regreso a La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero había optado por el silencio, dejando que fueran los fans los que hablaran de ella y también de su polémico regreso al grupo.

“Dicen que las oportunidades solo pasan una vez. Que si no las atrapas, ya no vuelven. Pero la vida me ha enseñado todo lo contrario”, escribió la cantante en su último post de Instagram.

Amaia Montero anuncio el regreso a La Oreja de Van Gogh | Foto: AFP

“Las oportunidades son tantas como las que tú te permitas. Las oportunidades nacen cuando decides que mereces otra. Cuando eliges ponerte en pie y seguir. Cuando te levantas de nuevo”, explicó Amaia como signo de la fortaleza y dejando ver las ganas con las que vuelve a subirse a los escenarios.

Después de muchos años alejada del foco mediático y haciendo caso omiso a las diferentes noticias que se publicaban sobre su situación, la cantante reconoció que ha sido un camino muy complicado en el que no siempre ha tenido clara la salida.

“Durante seis años pensé muchas veces que no podría más, que no lo conseguiría, quizás porque en realidad ya no quería conseguir nada. Empecé entonces a deshacerme de la idea de mí para ser yo. No es un camino fácil, no es cómodo ni agradable, pero sí muy real. Cuando te buscas auténticamente es letal, tanto que no vuelves a ser la misma porque tienes que despedirte de una parte de ti para que nazca otra”, añadió.

Siempre con el cariño de sus fans más incondicionales, a pesar de todos aquellos que nunca entendieron la salida inesperada de Leire Martínez, Amaia también aprovechó esta publicación para agradecer las muestras de cariño que ha recibido durante tantos años dentro y fuera de la reconocida banda que la vio crecer.

“Por eso les agradezco a tod@s todo el cariño que he recibido estos días. Estoy conmovida por esas entradas que vuelan y por ese público que me hace sentir que estoy en casa, el que me ha estado esperando. He vuelto. Hemos vuelto. Con mi banda, con mis compañeros, mis hermanos, mi familia”, concluyó en sus palabras en las que hace especial énfasis en la unión que mantiene el grupo a pesar de la reciente salida de Pablo Benegas.