Leire Martínez rompió el silencio y expuso la verdad de su salida de La Oreja de Van Gogh; no pudo “poner límites”

El pasado 14 de octubre los fans de La Oreja de Van Gogh se quedaron en shock con el comunicado en el que el grupo anunciaba a través de sus redes sociales que Leire Martínez dejaba de ser su vocalista después de 17 años. “Ha sido una decisión dura y difícil que llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo” explicaban.

Un texto que no firmaba la cantante, quien horas después se pronunció a través de su amiga Mar Montoro, revelando que cuando se encontrase bien daría su versión de su inesperada marcha de la banda en medio de rumores de un posible regreso de Amaia Montero a los escenarios de la mano de sus excompañeros.

La Oreja de Van Gogh | Foto: Foto tomada de Instagram: @laorejadevangogh

Ese momento llegó, y dos semanas después de su salida de La Oreja, Leire rompió su silencio y ofreció su entrevista más dura y sincera. La navarra protagoniza la nueva entrega de ‘Me quedo conmigo’ en MTMAD, donde se abrió en canal con la psicóloga Andrea Vicente y confesó que en muchas ocasiones se ha sentido “invisible”. “Me cuesta poner límites porque muchas veces he tenido la sensación de que no han sabido quererme” ha reconocido sin poder contener las lágrimas.

Una conversación a corazón abierto en la que la artista ha hablado sobre los peores momentos de su infancia, que acabaron por marcar su personalidad, y en la que también se ha sincerado sobre su ruptura con sus compañeros de grupo en los últimos 17 años, dejando claro que Amaia Montero “no ha tenido que ver” y pidiendo que por favor la dejen “tranquila”.

“No me sentía querida y me he sentido muy sola. Cuando vi que me preguntaban en las entrevistas por determinados temas fue cuando me di cuenta de que ahí no era” ha reconocido, haciendo referencia a los continuos rumores sobre un posible regreso de la ‘reina del pop’ a La Oreja surgidos a raíz de su reaparición en el concierto de Karol G en Madrid el pasado julio.

Amaia Montero | Foto: Instagram @amaiamonterooficial

“Amaia y yo nunca hemos sido amigas, somos compañeras y la admiro profundamente” ha explicado, dejando claro que la donostiarra no es su “rival” aunque haya habido “cierto interés en poner el foco en nosotras” y que no ha sido la causante de su marcha del grupo.

“Si alguien se cree que en 17 años de convivencia todo ha sido maravilloso, no lo ha sido. El sentido común te dice que si yo no he firmado ese comunicado es porque no estaba de acuerdo con él” ha confesado sin entrar en detalles.

Además, Leire contó cómo la separación de sus padres cuando tenía 5 años marcó su personalidad: ”nadie me explicó nada, solo que pasamos de ser tres a ser dos y no comprendí los motivos”, recordó, y provocó que se fuera de la casa con solo 17 años, Leire expresó la importancia de su salud mental. Y aunque afirma que no quiere que su hijo la vea llorar continuamente, “si me tiene que ver llorar, que me vea llorar [...] Para mí, la palabra conciliación y maternidad son contradictorias. ¿Yo cómo concilio si me tengo que ir a Latinoamérica de gira? Lo quiero hacer por mí, y si el público sigue... Para mí la salud mental es la salud más importante y ese es mi principal objetivo, seguir cuidándome y mimándome” ha afirmado.