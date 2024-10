Amaia Montero rompió el silencio y dijo si vuelve a La Oreja de Van Gogh: “Es una locura, está empezando a afectar”

Mientras Leire ha asegurado que por el momento no va a revelar qué ha ocurrido realmente, Amaia, la ‘reina del pop’ ha roto su silencio y, dolida, ha dejado claro que ella no ha tenido nada que ver en la decisión de sus excompañeros Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde, y ha asegurado que no va a volver al grupo.

“Nadie me ha dado vela en este entierro ni la quiero. ¡Esto es una locura! ¡Esto es una vehemencia ya! Ya, por favor. ¿Yo he dicho o algún componente del grupo ha dicho que yo vaya a volver a La Oreja? Se lo inventan y esto me está empezando a afectar. No he estado dos años y medio en las Bahamas de vacaciones o descansando de la música, sabéis de dónde vengo y esto me está empezando a afectar bastante”; dijo Amaia, desmarcándose así del presunto ‘despido’ de Martínez.