Amaia Montero reaparece con una gran sonrisa junto a su expareja

La popular cantante Amaia Montero, de 46 años, anunció su regreso a la música en octubre de 2022 después de un descanso de cuatro años.

Sin embargo, su alegría se vio empañada por un mensaje enigmático que publicó en las redes sociales: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, de qué me sirve la vida”.

Preocupados por su bienestar, sus seguidores y amigos famosos le brindaron su apoyo, y más tarde la artista reveló que había sufrido un fuerte agotamiento mental debido al estrés y la ansiedad causados por la preparación de su nuevo álbum.

La exvocalista de ‘La Oreja de Van Gogh’ se internó en una prestigiosa clínica para tratar su condición, y ahora ha agradecido públicamente a su gran amigo Gonzalo Miró por estar a su lado durante este difícil proceso. Aunque la pareja rompió hace una década, Miró siempre ha mostrado un profundo afecto por Amaia, y ella ha respondido de la misma manera.

La cantante ha compartido una imagen en sus redes sociales donde se la ve sonriente junto a su expareja, dejando claro que siguen siendo inseparables.

Una preciosa estampa acompañada de una canción muy significativa, la BSO de la famosa serie ‘Friends’, donde la letra deja muy claro la relación que mantienen a día de hoy: “Yo estaré allí para ti, cuando la lluvia empiece a caer. Estaré allí para ti, como he estado antes. Estaré allí para ti, porque tú también estás allí para mí”.

Hace tan solo unos días, aunque Gonzalo no quiso confirmar cuándo Amaia lanzará su nuevo álbum, aseguró que la artista está haciendo grandes progresos y que pronto habrá noticias sobre su regreso a los escenarios: “He hablado con ella y creo que pronto tendremos noticias. Es evidente que está muchísimo mejor y que volveremos a ver su mejor versión de aquí a poquito”. Con su inquebrantable amistad y apoyo mutuo, Amaia y Gonzalo son un ejemplo de la fuerza que puede brindar una amistad verdadera en tiempos difíciles.

Amaia Montero “está estupenda y con fuerzas”, así va su recuperación

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo, es una de las primeras personas que ha dado un parte sobre la recuperación de la artista ibérica Amaia Montero, excantante de la agrupación La Oreja de Van Gogh.

Sobre Amaia Montero, madrina de su hijo Leo y una de sus mejores amigas, dijo que está pasando por una buena recuperación luego del percance anímico que la golpeó meses atrás y que la obligó a buscar atención médica profesional.

“La quiero mucho, es familia”, contó la actriz y reveló que tras el bache anímico que atravesó, su recuperación avanza a pasos agigantados y “está estupenda y con fuerzas”.

“Es una mujer maravillosa y creo que tiene ganas de volver, en cualquier momento nos da la sorpresa y siempre tendrá gente que la apoye”, añade, asegurando que aunque “siempre ha sido ‘la reina del pop’ y nunca ha dejado de serlo, las reinas del pop tienen subidas y bajadas porque la exposición pública es algo muy complicado. El que no lo vive no sabe lo que es”, concluyó sobre la cantante.

