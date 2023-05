Aseguran que Clara Chía “no soportaría más” que Piqué y Shakira se sigan viendo por sus hijos tras la separación

El nombre de Clara Chía ha estado en el ojo de los medios de comunicación desde el año pasado cuando se dio a conocer que ella había sido, supuestamente, la causante de la ruptura entre Gerard Piqué y Shakira. La joven, quien trabaja en la empresa del exjugador del Barcelona FC, ha tomado mucha relevancia en la prensa, especialmente después de que la barranquillera lanzara la Music Sessions #53 junto al productor argentino BZRP.

La cantante estrenó su 'Music Session' con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de memes. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

Todo parece indicar que Gerard Piqué y Clara Chía han dado un nuevo paso en su relación sentimental con el objetivo de dejar atrás la etapa en la que decidieron esconderse para empezar a enfrentar la realidad y los duros comentarios que suelen recibir a través de las plataformas digitales.

La tensión mediática ya no los intimida como antes y la joven española da señales de estar dispuesta a todo con tal de defender su romance con el exfutbolista del Barcelona, que pese a especulaciones de una nueva infidelidad por parte de él, ha logrado mantenerse estable.

Pero recientemente se conoció por parte de Jordi Martin, el paparazi que ha seguido de cerca este controversial tema, para el programa Amor y fuego, que la jovencita no estaría soportando el contacto que tiene su novio con su expareja, la cantante barranquillera Shakira, por sus hijos.

“Vas a tener que tragar con eso el resto de tu vida”, dijo el periodista señalando que es algo con lo que Clara Chía va a tener que vivir todo el tiempo si quiere continuar su relación con el español. Además, los presentadores del programa también indicaron que Shakira será eterna en la vida de Gerard Piqué porque están Milan y Sasha de por medio y no los va a dejar nunca.

Shakira y Piqué junto a sus hijos, Sasha y Milan. - Foto: Getty Images

Cabe recordar que Martin también se refirió a las vacaciones que tuvo la ahora pareja en Abu Dabi y que el destino fue escogido por la rubia ya que allí se sentía más tranquila por no tener la presión de los paparazis y porque no se pueden tomar fotografías sin autorización como en otras ciudades del mundo.

“Dijo vámonos a Abu Dabi, es un emirato árabe donde no se permite, donde no es legal hacer fotos robadas y no vamos a tener paparazis”, sostuvo Jordi, quien también indicó que Chía estaría lidiando con ansiedad por todo lo que ha sucedido ya que pasó del completo anonimato a la fama y no de la mejor forma.

En medio de su escapada romántica sin duda hubo seguidores que lograron reconocer a la pareja y no dudaron en compartir detalles de lo que vivieron. Clara Chía y Piqué fueron captados en un hotel de lujo y las imágenes se hicieron virales a través de las redes sociales.

Tras la viralización que tuvieron, los principales medios de entretenimiento también replicaron las imágenes y muchos expusieron cómo estaba vestida Clara Chía, quien ha tratado de mantener un perfil bajo durante todo este tiempo.

“El exjugador del Barca y su novia se ven a la par caminando en un resort. Clara Chía luce escotazo y bañador azul. Lleva la melena suelta y en la mano dos rosas rojas. Va agarrada de la espalda de él, sin soltar sus flores”, precisó la revista People.

La pareja de españoles fueron captados disfrutando de unas vacaciones en un exclusivo hotel en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. - Foto: Tomada de Twitter @ClaGerFans

Pero además de eso, se filtró un video de la pareja cuando estaban disfrutando de la ciudad y tomándose fotos. En ese se observó a Clara Chía y Piqué en una azotea que tenía una gran vista y donde ambos posaron muy románticos para que en las imágenes se viera el atardecer que estaban viviendo.

La joven rubia tomaba a Piqué por la parte de la espalda casi tocando su cola, mientras que él la abrazaba hasta su hombro. Una de las cosas que ha llamado la atención es la vestimenta de Clara, pues suele mostrarse sencilla. Esta vez lució un enterizo de color negro, algo corto en la parte de sus piernas, pero que cubría sus brazos y, unos tenis que hacían juego con su look.

Por su parte, Piqué estaba con una gorra, un buzo de color oscuro y una pantaloneta de color beige; a esto le agregó la combinación de sus tenis blancos. En este mismo lugar había más personas, pero, al parecer, la pareja pasó desapercibida y logró tener un momento íntimo luego de todo lo que han tenido que enfrentar.