VIDEO | La odisea de Salma Hayek para tomarse una foto con el gato de Jared Leto, en la MET Gala

La MET Gala es la cita más importante del año en el mundo de la moda y por eso todos los invitados por la mismísima Anna Wintour, editora en jefe de Vogue Estados Unidos, desembolsan sin pensar los 50 mil dólares que vale el asiento que se les está ofreciendo más todo lo que implica asistir a la gala: un vestido acorde al ‘dress code’, maquillaje y estilismo acorde con el atuendo, accesorios de casas de alta joyería con sus respectivos guardaespaldas y mucho más.

Por eso, en este evento solo se ven luminarias con mucho dinero y que son recurrentes en todo el circuito socialité tanto de la moda como de industrias que tienen que ver con el cine, la música, la realeza y mucho más. Salma Hayek es una de ellas y no solo porque sea una de las actrices latinas más cotizadas del cine internacional, sino porque ella está casada con François-Henri Pinault, considerado uno de los hombres más ricos del mundo y dueño del conglomerado de marcas de lujo francés Kerin, que tiene bajo su mando a casas de alta costura como Gucci, Balenciaga e Yves Saint Laurent, por nombrar algunas solo de moda.

- Foto: Getty Images for Karl Lagerfeld

Por eso, es recurrente ver a Salma en esta gala y siempre va vestida de acuerdo con las indicaciones de la invitación, que este año daban una luz cómo lucir allí con el tema de la exposición que dichos asistentes fueron los primeros en ver, explorar y disfrutar. “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” (Karl Lagerfeld: una línea de belleza) era el tema de 2023 y por ende el viaje creativo de este diseñador y fotógrafo alemán tenía que estar presente en cada vestido, accesorio y objeto que se quisiera portar.

Por supuesto, Salma lució un vestido Gucci que rememora algunas de las siluetas y materiales que el ‘káiser de la moda’ usó cuando trabajó para marcas como Chanel o Fendi. Pero el elemento diferenciador fue su color, el rojo, tono que el mismo Lagerfeld le imponía a la actriz, pues decía que era “el perfecto” para resaltar su belleza y su pasión latina.

Por eso Hayek llegó empoderada en su traje rojo y empezó a posar con su picardía y sensualidad ante todos los fotógrafos que estaban en la periferia de las escaleras de la entrada del Museo de Arte Metropolitano de Nueva York, como es tradición. Sin embargo, cuando todos estaban deleitándose con la performance de la mexicana, arribó otra estrella que capturó la atención de todos, incluyendo la de Salma.

Se trataba de Jared Leto, quien estaba metido en un disfraz de un gato de peluche a escala real. Este atuendo no solo fue el más curioso y tierno de la velada, sino que fue una de las referencias más directas hacia Lagerfeld, un amante asiduo de los gatos e incluso hizo famosa a su amada Choupette, una gata de raza Sagrado de Birmania de pelaje blanco inmaculado con algunas manchas muy específicas de color marrón claro.

Leto personificó a la perfección la imagen de Choupette y esto enamoró a Salma, quien ni corta ni perezosa agarro los cinco metros de vestido que la envolvían y le atinó a decir a los periodistas que hablaban español e inglés que quería una foto con el gran gato, por eso empezó a descender los escalones que ya había subido para lograr esquivar a todos los que estaban a su paso y así llegar al gran felino de felpa.

Salma Hayek y Anne Hathaway se encuentran en The 2023 Met Gala. (Photo by Raymond Hall/GC Images). - Foto: GC Images

Salma tuvo un obstáculo sumamente elegante y reinante, la actriz Anne Hathaway, quien apenas se percató de su afán en rojo escarlata no dudó en llamarla y la mexicana, desprevenida, de inmediato volteó y la saludó con efusividad, resaltando el vestido Versace que llevaba la estadounidense, confeccionado con el famoso tweed que Karl usaba constantemente cuando dirigió Chanel.

Todos pensaron que Salma había perdido su oportunidad con Leto vestido de gato, pero no contaban con que Anne y Jared crearon una hermosa amistad luego de protagonizar la serie de Apple WeCrashed, por ende, fue la protagonista de ‘The Devil Wears Prada’ e ‘Interstellar’ la que finiquitó el encuentro de la mexicana con el vocalista de 30 Seconds to Mars.

Anne Hathaway, Salma Hayek Pinault y Jared Leto (vestido como Choupette), en The 2023 Met Gala. (Photo by Mike Coppola/Getty Images). - Foto: Getty Images

Finalmente, las tres luminarias posaron ante todos los lentes del evento y así Salma logró su objetivo, para luego disfrutar de una velada inigualable.