Salma Hayek habla sobre su más reciente proyecto profesional, “el realismo mágico es ser latino”

La aclamada novela de Laura Esquivel ‘Como agua para chocolate’ publicada en 1989 y luego adaptada al cine en 1992, inició un nuevo capitulo en la industrial audiovisual. Ahora la novela fue adaptada a la pantalla chica en una serie de seis episodios y transmitida en la plataforma de streaming Max y en el canal HBO. La producción de la serie adoptó un especial camino luego de que la aclamada actriz mexicana Salma Hayek tomara la batuta como productora ejecutiva.

En entrevista concedida a MAX para Colombia, la actriz casada con el empresario francés, Francois-Henri Pinaul, uno de los hombres más ricos del mundo, habló sobre su rol en la serie.

¿Qué la motivó a adaptar la novela ‘Como agua para chocolate’?

Salma Hayek: Porque es una de mis favoritas y está escrita por una de mis escritoras mexicanas favoritas, una gran mujer, Laura Esquivel. Siento que es uno de nuestros clásicos y la película tuvo un significado muy personal para mí. Fue la primera película que vi que trascendió el mercado latino y que fue admirada y respetada también en Estados Unidos, a pesar de que estaba en español. Era algo completamente diferente, algo no visto antes o en mucho tiempo, y me dio esperanzas de que, a lo mejor, también yo sería apreciada y respetada en el extranjero, en una situación en la que parecía prácticamente imposible.

Es tan maravillosa que no pierde vigencia, no pierde magia, no pierde romanticismo; a través de los años, la vuelves a leer y te vuelves a enamorar de la comida, de la historia y de los personajes. Sobre todo, siendo un libro sobre mujeres, para mí era interesante ver cómo las nuevas generaciones de actrices interpretan a esos personajes 32 años después. Y los directores cómo interpretan, porque el mundo ha cambiado tanto en estos 32 años… la novela sigue vigente.

Pero cuando ves una película que es un clásico, la ves 10 años después, y te aseguro que notas cosas que no notaste cuando la viste hace 10 años. Y las cosas que te impresionaron hace 10 años, quizá ya no son tan importantes hoy. También tener la gran fortuna de que vivimos en un mundo en el que se ha generado un poco el hábito de ver contenido internacional en otros idiomas ya sea leer las traducciones o verlo doblado; tenemos plataformas que nos permiten expandir y exportar esta joya nacional a todos los países del mundo, a muchísimas personas y millones y millones que nunca tuvieron la oportunidad de verla, y a nuevas generaciones.

En ese aspecto, a toda esta gente que va a descubrir la historia, ¿Cómo le explicaría qué es el realismo mágico?

SHP: Yo explicaría el realismo mágico así, para quienes no son latinoamericanos. Porque los mexicanos lo entienden, pero también en Latinoamérica: el realismo mágico es ser latino, porque para nosotros la magia es lo cotidiano. Nos parece completamente real ver la riqueza de la vida; creemos en hacer poesía de las situaciones difíciles y en buscar la belleza. Entonces, se nos aparecen cosas muy mágicas, por ejemplo: estamos presentes para recibir mensajes de los animales, de las plantas, en contacto con la Tierra, en la manifestación de las cosas que uno sueña. En las coincidencias que algunos dicen: “¡Ay, qué cosa tan rara!”, “No entiendo, no hay explicación”, “Vamos a buscar la explicación”. Nosotros no nos tardamos tanto en buscar la explicación; las notamos.

No es que no les pase a los demás… creo que nos pasa más a nosotros que a muchos. Pero las notamos y las tenemos presentes en nuestras vidas. Es algo mágico, pero que forma parte de nuestra realidad como latinos.

El libro Como agua para chocolate de Laura Esquivel fue adaptada por HBO en un serie. | Foto: HBO

¿Qué nos puede contar del elenco?

SHP: Tenemos dos grandes actrices, que para mí son una inspiración y una escuela de donde aprender. Tienen mucha experiencia y son Irene y Ángeles. Yo sabía del porte, del tamaño del talento y lo que nos iban a aportar. Las audiciones de las chicas fueron maravillosas; esperaba mucho de ellas, pero me sorprendieron. Me parecen geniales, súper talentosas, inteligentes, interesantes, y por todo esto, les doy crédito.

Pero hay una cosa, que es una realidad y que tengo que decir: uno no tiene manera de adquirir eso con ningún tipo de trabajo; las tres: Azul Guaita, Ana Valeria Becerril y Andrea Chaparro son estrellas. Las tres tienen una fuerza en pantalla, las tres son tan cautivadoras, interesantes, y eso es una cualidad de estrella que solo la cámara decide.

¿Cómo fue su rol como productora ejecutiva y cómo fue esta relación entre su casa productora y HBO?

SHP: Muchos cocineros en la cocina siempre es complicado, pero los resultados han valido completamente la pena. Otro tema son los presupuestos, porque es una serie muy ambiciosa: de época, tiene un elenco muy grande, locaciones diversas y complicadas de llegar y de filmar, entonces tenemos que hacer “realismo mágico” con los presupuestos. Pero, por otro lado, qué bonito estar en un set donde todos los que trabajan lo hacen con tanto cariño para el proyecto. No siempre pasa, y aquí le entregan todo, donde hay un buen ambiente, una buena vibra; la gente se quiere.

Hablando un poco del tema global, ¿qué le gustaría que la gente en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica sintiera al ver la serie?

SHP: Que se queden picados, que se queden todos picados, atrapados; que les den ganas de enamorarse, de cocinar otra vez, que a veces se pierde el amor por la cocina. Necesitas inspirarte también, sobre todo ahora que ya todo lo puedes pedir por teléfono si te da flojera. Que se enamoren del amor, que se enamoren de nuestro país, que se enamoren de los personajes, que se enamoren de esta nueva generación de actores de todas las edades, porque también Ángeles e Irene son una nueva generación de actores. Que nos descubran de una manera que no nos imaginaban y que los invite también a enamorarse de la poesía, de la magia.

Sobre la comida, ¿Tiene algún platillo que esté dentro de la serie, la historia, que sea predilecto suyo o que tenga algún recuerdo que pueda compartirnos?

SHP: Una de las especialidades de mi madre eran justamente las codornices en salsa de rosas. Qué delicia cómo las hacía y hoy justamente mi chef favorito del mundo me las va a cocinar, que es Enrique Olvera, y lo que él no sabe es que tiene una competencia muy fuerte. Estoy muy emocionada por esa receta en específico; después de que me las acabe, quizá en un futuro compartamos la receta en los medios.

Es una historia que sucede hace más de 100 años, que sucede en la época de la Revolución Mexicana. ¿Por qué cree que se siente tan actual?