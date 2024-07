Salma Hayek y otras celebridades que portarán la mítica llama olímpica; ¿por qué la mexicana fue elegida para esta distinción?

Salma Hayek, actriz mexicana. (Photo by Lyvans Boolaky/Getty Images) | Foto: Getty Images

Francia vs. Colombia: hora y canal para ver el debut de las ‘superpoderosas’ en los Juegos Olímpicos

Contexto: Francia vs. Colombia: hora y canal para ver el debut de las ‘superpoderosas’ en los Juegos Olímpicos