Revelan el estado de Amaia Montero, luego de cantar junto a Karol G en España: “No me quiero adelantar”

Y la pregunta no tardaba en surgir: ¿Este inesperado e impactante regreso de Amaia es definitivo? Era la donostiarra la que despejaba las dudas al abandonar Madrid tras su mano a mano con la cantante de ‘Mañana será bonito’: “Volveré relativamente dentro de poco, ahora estoy disfrutando de este momento” confesaba, confirmando además que su vuelta a la música no será con la banda que la lanzó al estrellato, ‘LODVG’. “Vuelvo en solitario. No voy a volver con ellos... de momento” revelaba con una sonrisa.