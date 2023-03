Amaia Montero “está estupenda y con fuerzas”, así va su recuperación

La presidenta de la Academia de las Artes Escénicas de España, Cayetana Guillén Cuervo, es una de las primeras personas que ha dado un parte sobre la recuperación de la artista ibérica Amaia Montero, excantante de la agrupación La Oreja de Van Gogh.

Sobre Amaia Montero, madrina de su hijo Leo y una de sus mejores amigas, dijo que está pasando por una buena recuperación luego del percance anímico que la golpeó meses atrás y que la obligó a buscar atención médica profesional.

La cantante española Amaia Montero. - Foto: Tomadas de la cuenta en Instagram: amaiamonterooficial

“La quiero mucho, es familia”, contó la actriz y reveló que tras el bache anímico que atravesó, su recuperación avanza a pasos agigantados y “está estupenda y con fuerzas”.

“Es una mujer maravillosa y creo que tiene ganas de volver, en cualquier momento nos da la sorpresa y siempre tendrá gente que la apoye”, añade, asegurando que aunque “siempre ha sido ‘la reina del pop’ y nunca ha dejado de serlo, las reinas del pop tienen subidas y bajadas porque la exposición pública es algo muy complicado. El que no lo vive no sabe lo que es”, concluyó sobre la cantante.

La razón por la que Amaia Montero estuvo en una clínica de reposo

El pasado 14 de octubre de 2022, Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, publicó una foto que dio mucho de qué hablar. En la imagen se vio a la artista española con un rostro demacrado y desgastado; pero sin duda lo que más preocupó fue el mensaje que dejó para acompañar la foto, aunque luego lo hubiera borrado: “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Luego se conoció que la artista española había sido internada en una clínica de Navarra, en la que habría permanecido alrededor de un mes.

Después de unos meses, el portal español ¡Hola! reveló las supuestas razones por las que Montero estuvo internada en una clínica de reposo.

Amaia Montero está recuperándose. - Foto: Imágenes tomadas de la cuenta en Instagram: amaiamonterooficial

De acuerdo con ese portal, la cantante estaba trabajando en un proyecto discográfico para 2023, cuando sufrió “un fuerte cuadro de estrés y ansiedad”.

Por lo tanto, los médicos le habrían recomendado a Montero mucho reposo y desconexión de internet.

“Aunque tanto ella como su familia han preferido permanecer herméticos en estos difíciles momentos”, ¡Hola! pudo averiguar el verdadero motivo de su ingreso: “un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo proyecto discográfico, que tenía previsto publicar a comienzos de 2023″, indicaron puntualmente desde ese portal español.

En días pasados, Idoia, hermana de Amaia, decidió romper el silencio y referirse a la situación de la exvocalista de La Oreja de Van Gogh.

Amaia Montero. - Foto: Instagram @amaiamonterooficial

En aquel momento, Idoia habló con el reportero español Álex Álvarez en el programa Espejo público, del canal Antena 3. Allí, la hermana de Amaia Montero dijo que la artista, efectivamente, no estaba atravesando por un buen momento en su vida.

Al ser consultada respecto a si Amaia estaba atravesando problemas de salud mental, Idoia inmediatamente dijo que ella no era la representante de su familiar para tocar ese tema.

También manifestó que, más adelante, sería la misma exvocalista de La Oreja de Van Gogh quien debía comentarles a sus seguidores aquello que le estaba aconteciendo.

Más de una generación se vio influenciada por Amaia Montero y sus canciones mientras estaba en la icónica banda La Oreja de Van Gogh. Muchos recuerdan temas musicales como ‘Rosas’, ‘20 de enero’, ‘Mariposa’, ‘Vestido azul’, ‘La playa’ y ‘Cuídate’.

*Con información de Europa Press.