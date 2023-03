Melissa Martínez reveló quién le ha enviado cariñosos regalos, ¿será un nuevo amor?

La presentadora se separó de Matías Mier y desde entonces no ha tenido una relación oficial.

El nombre de Melissa Martínez es muy popular en el mundo de las noticias deportivas de Colombia debido a que es una de las periodistas que mejor se desenvuelve en este campo, cautivando a los espectadores no solo con su talento y carisma, sino también con su belleza.

En Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, la barranquillera suele dejar a más de uno flechado con sus candentes fotos en la playa luciendo pequeños trajes de baño que resaltan sus atributos. Además, más allá de aparecer con poca ropa, muchos deliran con su sonrisa y mirada cada vez que posa frente a la cámara.

La periodista deportiva Melissa Martínez disfrutó de unas vacaciones en la Costa. - Foto: Instagram

A pesar de tener una ola de admiradores que la llenan constantemente de elogios, a la presentadora no le ha ido muy bien en el amor y, en 2022 protagonizó una de las rupturas sentimentales más sonadas de la farándula colombiana, cuando confirmó su separación del futbolista uruguayo Matías Mier.

Matías Mier y Melissa Martínez estuvieron juntos desde el 2017. - Foto: Instagram

Desde entonces han surgido varios rumores que apuntan a la posibilidad de tener un nuevo amor, más aún en los últimos días, luego de publicar en su cuenta de Instagram un carrusel de fotografías en las que aparece al lado de un hermoso arreglo floral.

Sin dar muchos detalles al respecto, Melissa Martínez acompañó su post con un par de emojis de corazones de diferentes colores y unas flores, así como un mensaje motivacional con el que invita a sus seguidores a amar su vida, tomarle fotos a todo y decirles a las personas lo mucho que las quieren.

La presentadora de deportes es admirada por la manera como interactúa en las redes sociales. - Foto: Instagram: @melissamartineza

“Habla con extraños, viaja (si es posible), haz cosas que te den miedo hacer y si alguien dice algo ¡que se joda! Cómete el chocolate que te gusta y cómprate lo que te dé la gana sin importarte lo que piense la gente. Al final estaremos muertos y nadie recordará lo que hicimos. Toma tu vida y conviértela en la mejor”, señala la otra parte del texto que aparece como imagen.

Al poco tiempo de publicar este carrusel con el arreglo floral, sus seguidores empezaron a reaccionar preguntando quién sería la persona que le hizo llegar a su casa este romántico detalle. Mientras unos aseguran que había sido su nuevo amor, otros afirmaron que era un autorregalo que se había dado.

En medio de tantas especulaciones, la misma Melissa Martínez decidió aclarar la situación a través de sus historias de Instagram explicando que ninguna de las dos versiones eran ciertas. “Hoy sí me he podido reír con el cuento: Melissa es acusada de enviarse flores. OMG”, comentó inicialmente una de las panelistas del VBAR de Caracol Radio.

Por su parte, la barranquillera anotó en una de sus publicaciones: “Luego de ser imputada por apoyo a la floristería para que venda mucho el día de la mujer”, haciendo referencia a que su publicación con el arreglo floral es una de sus estrategias para apoyar el emprendimiento de un hombre que conoce hace varios años y siempre, en fechas especiales, le envía alguno de sus productos como muestra de agradecimiento.

“Hace más o menos cinco años conocí a Santi, que es emprendedor. Su emprendimiento es Dominica y vende flores. Así que cada vez que se acerca una fecha especial: Día de las madres, Día de la Mujer, Amor y Amistad, incluso San Valentín, aunque yo no lo celebro, él me envía flores. Y yo, como sé que es un pelado que trabaja con las uñas, le tomo fotografías y las publico. Siempre lo he hecho y ahí en mi feed ustedes las encuentran”, aclaró la periodista deportiva.

Cabe aclarar que Melissa había respondido que estos arreglos hacen parte de la decoración de su local de ropa en el norte de la ciudad.