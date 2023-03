Melissa Martínez enciende las redes sociales con la última canción de Shakira y Karol G

Shakira y Karol G la sacaron del estadio con la inesperada colaboración que realizaron y que fue estrenada el 24 de febrero de 2023. Las dos colombianas combinaron sus estilos, sus toques y ritmos, logrando una fusión femenina única y original.

Ambas colombianas brillaron con sus voces, estilos, imagen y la letra que involucraron en esta colaboración titulada TQG, cautivando a un gran público internacional. Cada una puso su toque a la canción, llegando a ocupar el primer lugar en el Top 50 Global de Spotify.

El nuevo cambio de 'look' de Shakira en canción de 'TQG' con Karol G. - Foto: Captura de video canal oficial @KarolGMusic

La dicha invadió a Karol G, quien utilizó su cuenta de TikTok para subir un video en el que sele veía llorando y expresando el agradecimiento que sentía por todos aquellos que hicieron posible este sueño. “Hey, familia, ¿cómo están? (…) Cinco horas después del vuelo me conecté al WiFi para darme cuenta que TQG, la canción que tengo con Shakira, se hizo número uno global y lo más probable es que mi álbum termine también número 1 en Estados Unidos”, dijo entre lágrimas.

Este éxito con la canción se vivió entre los fieles fanáticos de la barranquillera y la paisa, llegando a compartir cientos de videos en los que se recreaban los pasos de la coreografía oficial. Los usuarios imitaron los movimientos, reflejando sensualidad y decisión con los gestos y miradas a la cámara.

Shakira y Karol G en el final de TQG. Foto: YouTube Karol G. - Foto: Foto: YouTube Karol G.

Una de las que quiso hacer parte de este reto fue Melissa Martínez, quien utilizó sus redes sociales para mostrar un poco de su talento para el baile y la destreza que tenía para lograr una coreografía similar a la de Shakira y Karol G.

La actriz se puso en actitud y lució su sensual figura, dejando a muchos boquiabiertos.

Melissa Martínez - Foto: @melissamartineza

En la grabación se pudo ver que, más allá de su profesión o vida personal, su belleza física también llamó la atención.

Acusan a Melissa Martínez de comprarse ella misma flores para lucirlas en Instagram; muchos la defienden

Tras varios años de carrera, la comunicadora logró consolidarse en el medio y hoy trabaja en Espn. A finales de diciembre, la soledeña, fiel hincha al Junior de Barranquilla, estuvo en el Mundial Catar 2022. Semanas atrás, se dio unas extensas y lujosas vacaciones por su cumpleaños, el cual fue el pasado 29 de enero.

Esta es una de sus más recientes fotografías. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Asimismo, pese a que su nombre causó revuelo por su separación del exfutbolista uruguayo Matías Mier, muchos de los internautas aplaudieron la determinación con la que la colombiana manejó la situación. En ese sentido, Martínez suele mostrarse en redes como un ejemplo de empoderamiento, al igual que de crecimiento personal y profesional.

La popularidad en redes de la host de TV es notoria, pues en Instagram acumula más de 2.5 millones de seguidores y se caracteriza por ser muy activa en los escenarios digitales. No hay día en el que la también locutora deje de subir una fotografía o historia.

Melissa Martínez lució diminuto y sensual traje de baño. - Foto: Foto tomada de Instagram @melissamartineza

Precisamente, al ser una figura pública con gran reconocimiento en el cubrimiento deportivo, pero también importante para el mundo del entretenimiento, así como hay quienes la apoyan, también existe uno que otro usuario que critica su accionar.

Una de las publicaciones que hizo la periodista deportiva en Instagram fue una serie de instantáneas en las que posó al lado de un gran ramo de rosas y, al final, subió un motivador mensaje.

La mujer recibió varios comentarios por las fotografías, aunque hubo uno de ellos que le llamó la atención y procedió a responder, puesto que un internauta la acusó de comprarse las rosas y, supuestamente, hacerse pasar como si se las regalaran.

“Contaron por ahí que ella misma pide y paga los ramos a domicilios”, comentó el seguidor. Por ello, la presentadora y periodista no tuvo problema para compartir su punto de vista y lo hizo de la siguiente manera: “Tu mamá creyendo que eras avispado... no ve que es decoración para mis tiendas, aunque algunas no las publico”, aclaró Melissa Martínez.

Hay que mencionar que aparte de dedicarse a la televisión, la reconocida comunicadora tiene dos tiendas de ropa y creó su marca. Por lo general, lo que más comercializa son vertidos, pero también tiene catálogos con camisas, accesorios y demás.

Esta fue una de las instantáneas que subió la presentadora con las rosas. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Defienden a la periodista

Como era de suponerse, cualquier acción que lleva a cabo la presentadora y empresaria en redes es tendencia en Colombia. Por ello, el perfil de Rechismes recopiló tanto el comentario del internauta, como el de la misma periodista.

En ese orden de ideas, sobre la publicación del portal de chismes y entretenimiento, gran parte de los usuarios y seguidores de la presentadora no dudó en escribir su punto de vista; la mayoría defendió a la soledeña.

“Si así fuera, la verdad es que yo pido cosas y me pongo mensajes bonitos… Si no me quiero yo, ¿entonces quién?”; “Excelente respuesta”; “Nosotras mismas podemos comprarnos flores 👏❤️”; “Y si ella misma se regala qué pasa, es su plata, veme la gente es atrevida”; “Ella trabaja y si quiere puede comprarse una floristería completa y se la autorregala... eso se llama amor propio”; “Como dice Miley, puedo cómprame mis flores 😍”, se lee en Instagram.

Por otro lado, en el carrete de fotos no solo posó Martínez con las rosas, sino que publicó un mensaje con palabras que varios calificaron como sensatas:

“Ama tu vida. Toma fotos de todo. Dile a las personas lo que de verdad sientes por ellos. Viaja (si es posible). Haz cosas que te den miedo hacer y si alguien dice algo ¡qué se joda! Comete el chocolate que te gusta y cómprate lo que se te dé la gana, sin importar lo que piense la gente. Al final estaremos muertos y nadie recordará lo que hicimos. Toma tu vida y conviértela en la mejor”.