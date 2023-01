“Siempre Ferrari”: Melissa Martínez envió indirecta a su ex con canción de Shakira

Una de las presentadoras deportivas más importantes en el medio es la periodista Melissa Martínez. Gracias a su belleza y carisma, la comunicadora ha logrado cautivar al público amante de los deportes. La comunicadora inició su carrera profesional en el Canal RCN y actualmente es comentarista deportiva en ESPN.

Melissa Martínez contrajo matrimonio con Matías Mier, y luego de varios años de relación, se divorciaron en medio de la polémica por una supuesta infidelidad del futbolista con Valentina Rendón, una joven mujer que hacía parte del equipo de prensa de Santa Fe cuando el futbolista estaba en el club cardenal.

Matías Mier y Melissa Martínez se separaron y a la presentadora aún le recuerdan su relación. - Foto: Instagram

Como usuaria activa en redes sociales, especialmente en su cuenta personal de Instagram, Melissa suele con frecuencia compartir sus vivencias y su día a día con sus más de dos millones de seguidores.

Pese a su separación con el futbolista uruguayo Matías Mier, los fanáticos no han dudado en relacionar su contenido en redes con su situación sentimental, a pesar de que Melissa, en muchas ocasiones, ha dejado claro que sus historias no tienen dedicatoria alguna.

Recientemente, la comunicadora no pasó desapercibida con sus seguidores tras ‘reaccionar’ ante el estreno musical de Shakira con la canción BZRP Music Session #53, que finalmente vio la luz y superó todas las expectativas. Su letra ha sido viral en las últimas horas y cada frase ha sido asociada a una especie de dardo contra el exfutbolista, así como Clara Chía Martí, su nueva pareja.

En una entrevista del programa radial ‘El Vbar’ le hicieron varias preguntas a la colombiana relacionadas con este nuevo tema musical de Shakira. La periodista no se guardó nada y dejó a muchos con la boca abierta sobre las respuestas que, si bien no dio nombres puntuales, muchos indicaron que eran para Matías Mier.

Primero se habló sobre las vacaciones de lujo que se dio Melissa en Dubái y ella misma sostuvo que no le gusta un cosa de la cultura árabe. “Es que no me gusta ser parte de la lista de 7 (mujeres), por eso no tomé la determinación de quedarme allá. El Ferrari, siempre Ferrari, siempre Ferrari”.

Luego Máyer Candelo, exjugador de fútbol, intentó hacerle algunos piropos y la periodista fue muy clara en decir que no quería nada con una persona que tuviera que ver con ese deporte.

“Usted se acuerda de la chica que hizo una lista de requisitos. Entre los requisitos hay uno que Mayer no puede cumplir: Nada de fútbol, nada de guayos, lección aprendida”.

Frente a la canción de Shakira en la parte donde dice que cambió un Ferrari por un Twingo, la presentadora mandó una indirecta muy directa para su ex.

Las comparaciones entre Shakira (Ferrari) y Clara Chía (Twingo) continúan en redes sociales. - Foto: Montaje con fotos de: YouTube Bizarrap/Instagram A.P.I./ Vehículos: Getty Images.

“No, la gente toma determinaciones. La gente no te hace, la gente hace cosas y, a veces, te afectan. Pero no siempre están directamente relacionadas contigo, sino con lo que es la gente, como tal; sus valores, creencias y todo eso. Si tuviera talento, para cantar o componer, imagínense cuántas canciones llevaría compuestas como éxitos mundiales”.

Varios internautas han relacionado el fragmento a una publicación hecha por la periodista barranquillera, quien aunque no especificó ni puntualizó detalles sobre la letra de la canción en su perfil, muchos de sus seguidores lo insinuaron, por el vehículo Ferrari que aparece con ella. “¿Elegante o casual?”, fue la descripción que acompañó la publicación.

Con un vestido negro y con gafas del mismo color, Melissa Martínez posó junto a un vehículo deportivo de la marca ya mencionada anteriormente, en su visita vacacional por Abu Dhabi.

Melissa Martínez - Foto: Tomada de Instagram @melissamartineza

Hace poco se conoció que antes de que el uruguayo, exesposo de Martínez, se fuera de Colombia a buscar una nueva oportunidad en el fútbol, Rosa Codina, mamá del jugador y exsuegra de la presentadora, publicó una foto con sus hijos, su esposo y su nueva nuera. En el post de la foto se puede leer: “Dios es bueno y por eso hoy somos felices”. ¿Indirecta para Melissa?