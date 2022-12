¿Indirecta? “No eres la persona que pensé”: Melissa Martínez se mostró cantando con mucha emoción

Aunque la presentadora ha dejado claro que sus historias no tienen dedicatoria, una en particular ha dado de qué hablar.

Una de las presentadoras deportivas más importantes en el medio es la periodista Melissa Martínez. Gracias a su belleza y carisma, la comunicadora ha logrado cautivar al público amante de los deportes. La comunicadora inició su carrera profesional en el Canal RCN y actualmente es comentarista deportiva en ESPN.

Como usuaria activa en redes sociales, especialmente en su cuenta personal de Instagram, Melissa suele con frecuencia compartir sus vivencias y su día a día con sus más de dos millones de seguidores.

Pese a su separación con el futbolista uruguayo Matías Mier, los fanáticos no han dudado en relacionar su contenido en redes con su situación sentimental, a pesar de que Melissa, en muchas ocasiones, ha dejado claro que sus historias no tienen dedicatoria alguna.

Recientemente, la comunicadora no pasó desapercibida con sus seguidores por la forma en la que cantó, ‘a grito herido’, la letra del tema musical Mientes de la banda Camila, después de terminar la jornada laboral y cuando se dirigía rumbo a su vivienda en su auto.

“Voy, de nuevo recordando lo que soy, sabiendo lo que das y lo que doy. En mí no queda espacio para ti…Y el tiempo hizo lo suyo y comprendí, las cosas no suceden porque sí. No eres la persona que pensé, que creí, que pedí. Mientes. Me haces daño y luego te arrepientes”, son algunos de los apartes de la canción que canta Melissa en una de sus InstaStories.

Este año ha sido uno de los más ‘movidos’ para la panelista, puesto que terminó su matrimonio e incrementó su emprendimiento de venta y confección de ropa. Asimismo, hace unos días apareció en la revista SoHo, razón por la cual muchos de sus fanáticos estuvieron a la expectativa de su participación en la publicación que se caracteriza por ser de entretenimiento y sensualidad.

En ese sentido, Melissa había comentado que posó para la revista, donde junto al equipo de producción hizo un buen trabajo y descubrió algo nuevo en ella; aunque no necesariamente tenía que ser explícito. No obstante, algunas personas no se sintieron del todo conformes con las fotografías de la periodista, así que recibió una que otra crítica.

Video | Melissa Martínez revela que se irá del apartamento en donde vivió con Matías Mier

Melissa Martínez utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar una dinámica de preguntas y respuestas, donde resolvería varias inquietudes hechas por sus seguidores acerca de su vida privada.

“¿Te vas a mudar?”, escribió una persona en la casilla de preguntas.

La colombiana contó detalles sobre si piensa mudarse y en qué momento lo haría. Adicionalmente, reveló un dato importante si, quizá, hay alguna persona interesada en adquirir su apartamento en arriendo.

“Sí, pero no sé si en los días que quedan del mes o a principios del otro año. Estoy organizando tiempo. (…) Este apartamento que ustedes adoran, lo voy a alquilar amoblado; les avisaré después. Y nada, estoy sacando cuentas, números… cuál es la zona que más me gusta, qué inversión es más rentable, y todo lo que hay qué hacer”, dijo la comunicadora en un video que subió a las historias de su perfil.

En la misma dinámica, otro fan le preguntó: “Si pudieras cambiar algo de tu 2022, ¿qué sería?”. Por lo que la comentarista deportiva agregó: “Dios quiso que así fuera mi año... ¿Quién soy yo? ¿A son de qué? Lo que fue, fue. Hasta donde llovió hubo barro; ni pa’ allá voy a mirar. No, lo que Dios quiso para mi año estuvo bien. Imagínate, este año fui al Mundial, estuve en la final de Champions. Este año lloré, reí, descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos, compartí muchísimo con mi familia también. No, no, no, este año no se borra nada. Como Dios lo quiso que fuera, es porque tenía que ser así”.