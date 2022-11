Melissa Martínez habló sobre sus planes a futuro, ¿tendrá hijos?

Melissa Martínez se convirtió en una de las periodistas más famosas y reconocidas de la televisión nacional, debido a su trabajo realizado en temas deportivos. Su extensa carrera le abrió paso en diferentes proyectos, mostrando sus conocimientos y opiniones que adquirió con el paso del tiempo.

Al ganar bastante popularidad entre sus fieles seguidores de redes sociales, miles de curiosos se interesaron por conocer más de su vida personal y privada, además de los proyectos que tenía a futuro. Pese a su separación con Matías Mier, futbolista uruguayo, los fanáticos de la también presentadora quisieron saber cómo había reiniciado su realidad y cuáles eran los planes que venían pronto.

Recientemente, Melissa Martínez utilizó su cuenta oficial de Instagram para realizar una dinámica de preguntas y respuestas, donde resolvería varias inquietudes de su vida privada. La integrante de ESPN no se guardó nada y tocó varios temas como sus ganas de convertirse en mamá.

“¿Aún piensas tener hijos?”, escribió una persona en la casilla de preguntas.

La colombiana afirmó que obviamente quiere ser madre en algún momento de su vida, pero una reflexión que hizo la ayudó a entender otros puntos de vista y saber qué era lo que realmente quería a futuro. La periodista deportiva aseguró que más allá de hijos, lo que le gustaría es construir una familia.

“¿Cómo así? Claro, obvio. Pero, sí he reflexionado sobre algo todos estos días y es: ¿hijos o familia? Porque hijos es fácil, familia… es otro cuento. Pero no, estoy bien”, dijo la comunicadora en un video que subió a las historias de su perfil.

“Sí, claro que sí, cómo que no, Melissa del Mar, la heredera de todo lo que he trabajado. Por ahora van coronando mis sobrinos”, agregó en tono de broma, señalando que en caso de no tener hijos, su “herencia” sería para sus sobrinos.

Melissa Martínez compartió contundente mensaje sobre sus fotos en ‘SoHo’

Este año ha sido uno de los más ‘movidos’ para la panelista, puesto que terminó su matrimonio e incrementó su emprendimiento de venta y confección de ropa. Así mismo, hace unos días apareció en la revista SoHo, razón por la cual muchos de sus fanáticos estuvieron a la expectativa de su participación en la publicación que se caracteriza por ser de entretenimiento y sensualidad.

En ese sentido, Melissa había comentado que posó para la revista, donde junto al equipo de producción hizo un buen trabajo y descubrió algo nuevo en ella; aunque no necesariamente tenía que ser explícito. No obstante, algunas personas no se sintieron del todo conformes con las fotografías de la periodista, así que recibió una que otra crítica.

En vista de ello, la famosa presentadora decidió romper el silencio y en recientes historias de Instagram por fin se pronunció al respecto, tras llegar a Bogotá luego de un corto viaje al Mundial Qatar 2022.

Una vez más, la figura pública se sumó a la tendencia de la caja de preguntas y respuestas en Instagram, donde un seguidor interrogó: “¿Por qué en SoHo no mostraste más tu cuerpo?”.

Enseguida, Melissa accedió a responder: “Porque para hablar de mi carrera, no era necesario. Nunca ha sido necesario. En todo caso, si era por mostrar algo más de mi cuerpo tenía que mostrar mi cerebro... Es que no hay otra cosa más”, manifestó la reconocida periodista deportiva que actualmente trabaja en ESPN.

Sumado a esto, la comunicadora social confesó que le encantó el trabajo que pudo hacer con la revista; de hecho, catalogó sus fotografías como “divinas y espectaculares”.

Para terminar, les recordó a sus millones de seguidores que ella ya había mencionado que, en esta oportunidad, aparecería en SoHo, pero no como muchos lo esperaban: “Yo a ustedes –los cibernautas– les había dicho, muchas veces, que a mí todas las veces me habían hecho ofrecimientos para ser portada de la revista ‘SoHo’ cuando tenía otro estilo de fotografías y siempre dije que no, porque todavía no lo considero pertinente para mí”.