Melissa Martínez tuvo accidente con su ropa en vivo, tras regresar del Mundial en Qatar

La presentadora y periodista deportiva Melissa Martínez, durante los últimos días se robó la atención de usuarios y seguidores en redes sociales tras su rápida visita al Medio Oriente en el Mundial Qatar 2022, que va hasta el próximo 18 de diciembre.

Durante este año, el nombre de la soledeña figuró por diferentes razones, las cuales van desde su ruptura amorosa con su exesposo, el jugador de fútbol uruguayo Matias Mier, hasta su aparición en la Revista Soho. En recientes historias de Instagram, la comunicadora social apareció diciendo que ya se encuentra en Bogotá y no se quedó en Qatar por diversos compromisos laborales, pero no descartó que, posiblemente, vuelva al Mundial antes de que se termine la Copa Mundo.

Ya estando en la capital, de inmediato Martínez se incorporó a trabajar en ESPN, su nueva casa tras su extenso trabajo en el Canal RCN. Por eso, antes de que se terminará la penúltima semana de noviembre, la host de TV apareció en vivo y en directo en el programa F Show, pero tuvo un percance con la ropa que utilizó.

En el set, la reconocida periodista habló de fútbol, en especial de los partidos de Qatar 2022. Cabe señalar que en total se jugarán 64 partidos en el máximo evento del fútbol mundial.

Nadie está exento de tener un accidente frente a las cámaras y, en esta oportunidad, Melissa fue quien acaparó la atención del lente, pues se le rompieron las medias.

La presentadora estaba sentada, pero para poder dar su comentario en el programa, decidió ponerse de pie y advirtió a los televidentes que sus medias estaban rotas. “Con media rota y todo, me paro”, dijo en tono jocoso la también locutora.

Al ser la presentadora mujer principal del programa, sus compañeros se rieron junto a ella, aunque Melissa disimuló el accidente que tuvo con la prenda de vestir. Entre las declaraciones de la comunicadora, comentó que seguirá haciendo publicaciones en redes de su corta estadía en Qatar, explicó que llegó rápido y directo a trabajar y, nuevamente, mostró con más detalle el roto de sus medias veladas.

“Quiero contarles varias cosas que ustedes no sabían; la primera, es que tengo muchas historias atrasadas; la segunda, es que ya llegué, ya llegué, no sé cómo, pero ya estoy aquí y llegué pal’ programa. Me rompí la media”, detalló Melissa Martínez.

En esta ocasión, la soledeña vistió un outfit negro compuesto por chaqueta ligera, vestido corto, medias veladas oscuras y botas debajo de la rodilla.

A continuación, la recopilación del accidente que tuvo la periodista en pleno set:

Sensación en Medio Oriente

No se sabía del todo si la soledeña iría a la fiesta del fútbol mundial, pero desde que comenzó el Mundial Qatar 2022 la comunicadora estuvo más activa que nunca y, como suele pasar, robó suspiros y se llevó la mirada de todos en el Medio Oriente.

Sus millones de seguidores en Instagram la acompañaron y, por eso, Melissa compartió diferentes fragmentos de lo que fue su corta su experiencia visitando un país completamente diferente a Colombia.

El carisma de la caribeña es notorio por donde vaya, por lo que Martínez fue la sensación en Qatar 2022. Aparte de su profesionalismo, Melissa Martínez ha sido catalogada por muchos como una de las más bellas del territorio colombiano. Desde que comenzó su carrera, la periodista ha expuesto los cambios que ha tenido e incluso varios han mencionado que no se le notan los años. Precisamente, en Qatar la soledeña causó el mismo impacto; hasta varios dijeron que desconcentró a los jugadores y aficionados.