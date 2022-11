Melissa Martínez es sensación en Medio Oriente: fotos y videos de la colombiana que cautiva en Qatar 2022

Este 2022 ha sido uno de los años en los que la periodista deportiva Melissa Martínez más ha llamado la atención, pues es una de las presentadoras de televisión más seguidas en redes sociales.

No se sabía del todo si la soledeña iría a la fiesta del fútbol mundial, pero desde que comenzó el Mundial Qatar 2022 la comunicadora ha estado más activa que nunca y, como suele pasar, ha robado suspiros y se ha llevado la mirada de todos en el Medio Oriente.

Sus millones de seguidores en Instagram la han acompañado y, por eso, Melissa ha compartido diferentes fragmentos de lo que ha sido su experiencia visitando un país completamente diferente a Colombia.

El carisma de la caribeña es notorio por donde vaya, por lo que Martínez es la sensación en Qatar 2022. Y es que luego de separarse del futbolista uruguayo Matias Mier, la host de TV se ha mostrado renovada, llevando la situación de la mejor manera y, por lo que ha manifestado, esperando terminar este año con nuevas metas y una de ellas la ha cumplido haciendo presencia en el mundial.

Aparte de su profesionalismo, Melissa Martínez ha sido catalogada por muchos como una de las más bellas del territorio colombiano. Desde que comenzó su carrera, la periodista ha expuesto los cambios que ha tenido e incluso varios han mencionado que no se le notan los años. Precisamente, en Qatar la soledeña sigue causando el mismo impacto; hasta varios han dicho que desconcentra a los jugadores y aficionados.

Pero eso no es todo, la famosa colombiana ha protagonizado uno que otro video con el cantante barranquillero Dekko e incluso corrió el rumor de un posible romance, aunque la dupla no se ha pronunciado al respecto.

La periodista deportiva no ha dicho hasta cuándo permanecerá en Doha, pero lo cierto es que mientras han pasado estos primeros días del mundial no ha dejado de cautivar en el Medio Oriente.

Llegó la colombiana Melissa Martínez Artuz a Qatar, la periodista asistió al partido de fútbol ⚽ entre Argentina 🇦🇷 vs Arabia Saudí, con su presencia y atributos, desconcentro a jugadores y aficionados. pic.twitter.com/EapDQnydjZ — Mr. PER HILTON LATINOAMERICA (@PerHilton) November 22, 2022

Confesó quién fue el futbolista que la hizo llorar un par de veces: “Era complicado”

La panelista de El VBar de Caracol Radio confesó en ese programa que cuando iniciaba en el mundo del periodismo deportivo, mientras hacía reportería cubriendo al equipo de fútbol Junior de Barranquilla, hubo un jugador que no era muy amable con ella y la hizo llorar en diferentes ocasiones.

Se trata del futbolista Ómar Sebastián Pérez, que ha trabajado en el Independiente Santa fe, en el Independiente Medellín, Jaguares de Chiapas y Real Cartagena. Melissa confesó que él era difícil, y abordarlo para ella se hacía complicado, porque a él no parecía interesarle dar entrevistas.

“Ómar era difícil, complicado, no le gustaba dar entrevistas. Se iba por detrás, me hizo llorar un par de veces en los entrenamientos”, manifestó la periodista a modo de anécdota.

Asimismo, rememoró que en el Canal RCN, para el cual trabajaba, querían tenerlo, pues su desempeño en el campo era muy bueno: “Mi jefe quería que lo entrevistara y yo toda chiquita, reportera, yendo a buscarlo… Qué pesado que era”.

De otro lado, la periodista de ESPN no ha querido referirse mucho a su ruptura con el futbolista Matías Mier, con quien compartió varios años y estuvo casada desde 2019. Incluso, llegó a compartir un mensaje contundente en su cuenta de Instagram: “Déjenme trabajar y vivir, no interrumpan mis jornadas con especulaciones sin sentido, la vida es más que un capítulo, no todo se remite a esto”.