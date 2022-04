El día en que Ómar Pérez estuvo a punto de llegar al Atlético Nacional

Cuando se habla de la época dorada que atravesó recientemente Independiente Santa Fe, uno de los nombres que resaltan es el de Ómar Sebastián Pérez, futbolista argentino que llegó al club capitalino luego de un destacado paso por Independiente Medellín.

‘El pelao’, como es conocido Pérez, llegó al equipo cardenal y se mantuvo allí durante casi diez años en los que ganó una Copa Colombia, tres títulos de liga y tres superligas, además de una Copa Sudamericana y una Suruga Bank.

Con los albirrojos también se consagró como el jugador extranjero con más partidos disputados con 374, el que más títulos tiene con esa camiseta y el que más asistencias realizó con ese club.

Pero los inicios de Pérez en el conjunto cardenal no fueron los mejores, e incluso estuvo cerca de dejar el club tras su primer semestre, pero se quedó y su nivel subió notablemente.

No obstante, esta no fue la única vez en la que Ómar Pérez pudo haberse ido de Bogotá, pues recientemente, en diálogo con Win Sports, reveló que en 2011 le llegó una propuesta para llegar a Atlético Nacional, y no quiso.

➕“A mí me llamo el presidente de Atlético Nacional, me contó todo el proyecto, me reuní con ellos, pero en Santa Fe podía quedar en la historia” Omar Pérez, ídolo de Santa Fe pic.twitter.com/UrncNeOQHy — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 21, 2022

“De varios lugares me llamaron, pero la que más avanzó fue la de Nacional en 2011. Me llamó el presidente, me contaron todos sus proyectos, pero fue un deseo del corazón y no por el momento que estaba viviendo”, dijo.

Destacó que fue más fuerte el sentimiento hacia Santa Fe que la cifra económica que le ofrecieron en ese momento: “Santa Fe tenía un espacio muy grande para entrar a la historia en ese tiempo y así fue”, dijo el ex futbolista, que anunció que para este año tiene planeado hacer su partido de despedida.

“No estamos de fiesta”: Wilson Morelo pone la cara en Santa Fe antes del clásico con Millonarios

El equipo rojo más popular de Bogotá viene ‘de capa caída’ en el fútbol colombiano. Independiente Santa Fe se ha mantenido a lo largo del semestre como un expreso rojo con numerosas complicaciones para mantenerse en el grupo de los ocho mejores y así aumentar sus posibilidades de clasificación a las finales, las cuales se encuentran a tan solo tres fechas de definir sus participantes.

Los dirigidos por Martín Cardetti avanzan una jornada y retroceden en la siguiente, su balance en los últimos cinco juegos por torneo colombiano ha sido de tres derrotas y dos victorias, colocándolos en el puesto 11 con 22 puntos, a tan solo dos del octavo clasificado pero sin el fútbol necesario para tener la certeza de sumar de a tres en todos los juegos.

El calendario que se le presenta no es el más favorable, en cuatro jornadas deberá visitar a Millonarios y Cali, además de recibir a Jaguares y Once Caldas, intentando sumar la mayor cantidad de puntos posibles para acercarse a la línea de los 30 en donde la mayoría de clubes logran tener la tranquilidad de asegurar su cupo en las finales.

Durante este viernes, 22 de abril, uno de los referentes del equipo decidió poner la cara ante su hinchada por el mal momento que vive el equipo y les pidió apoyo incondicional bajo las condiciones que se presentaran: “Nosotros también aguantamos frío y también estamos molestos con la situación que esta pasando y yo soy el que salgo a agradecerle al hincha que va y al que no va que vaya y nos acompañe”.

Hoy Wilson Morelo fue uno de los jugadores de @SantaFe que atendió a medios antes del clásico bogotano. Este es el mensaje y la explicación del delantero para todo lo que está viviendo el equipo. pic.twitter.com/1PKT0bUHcD — Theo González Castaño (@Theo_Gonzalez) April 22, 2022

Para complementar, uno de los atacantes más queridos por el equipo aseguró que no se encuentran en un momento de relajación y que, por el contrario, son conscientes del momento que atraviesa el club. Que no se ha tenido la fortuna para sumar los puntos necesarios en las anteriores jornadas y esperan revertir la actualidad en el remate del torneo para no perjudicar al cuadro bogotano no solo en la parte deportiva sino también en la económica.

“Acá no estamos de fiesta o de cumpleaños. Estamos molestos, muy tristes con lo que está pasando, el partido pasado nos quedamos con dos jugadores menos en 15 minutos, y fuimos más que Alianza Petrolera y por ahí las cosas no se dan. Si ellos están molestos, nosotros aún más; a nosotros nos genera desprestigio, pérdida de dinero no entrar a los ocho, entonces pienso que la molestia es de los dos”, expresó.

En cuanto al clásico, Millonarios hará de local este domingo ante Santa Fe en la fecha 17 de la Liga BetPlay I-2022, encuentro que se llevará a cabo en El Campín a partir de las 6:10 p. m. y será transmitido por Win Sports +.