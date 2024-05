Gustavo Petro ataca a Iván Duque ferozmente y lo llama “terrorista”

El actual jefe de Estado defendió que lo sucedido no fue terrorismo. Y dijo que los jóvenes que participaron en esas manifestaciones no fueron los terroristas, así mismo, acusó de terrorista a su antecesor Iván Duque.

Y añadió: “A diferencia de lo que se hizo en ese momento, ese estatus de víctimas del Estado a quienes sufrieron simplemente por querer protestar, simplemente por cambiar las cosas. Sugiero más adelantar las actividades que podamos alrededor de la liberación de presos que en mi opinión son presos de conciencia, presos sociales, los jóvenes que aún están en las cárceles , acusados de terrorismo por simplemente decir que no estaban de acuerdo con la exclusión a la que estaban siendo condenados”.

“Mientras el fiscal Barbosa estuvo en el cargo, fue imposible convencerlo de que una directriz que él cambió en la Fiscalía, que decía que los actos de protesta social son protesta y no terrorismo, debería aplicarse. Él no la quiso aplicar, la derogó y por eso no se pudo avanzar”, dijo el ministro en el evento público.