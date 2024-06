Popular plataforma china Temu está en el ojo del huracán y tendrá mayor vigilancia; así afectaría a los clientes

| Foto: NurPhoto via Getty Images

La firma -versión internacional de la tienda china en línea Pinduoduo- anunció este año que tenía en la UE alrededor de 75 millones de usuarios activos mensuales. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Lo que debe saber antes de realizar una compra por la app

Parece que lo que no se oferta en Temu, no existe. Esta plataforma china ha irrumpido en el mercado con una oferta impresionante de productos a precios muy competitivos, capturando rápidamente la atención en las redes sociales y sumando usuarios no solo en Colombia, sino en todo el mundo.