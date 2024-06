Secretario de Gobierno habla de la polémica por la ALO Norte y explica si el Plan de Desarrollo de Galán quedó o no desfinanciado

G.Q.: Nosotros estamos haciendo varias apuestas, la principal es un modelo de seguridad integral, donde no sea solamente el aumento de pie de fuerza, que también es importante, sino que eso se articule con un sistema de cámaras de videovigilancia que estén absolutamente interconectadas, pero además trabajar de la mano para que la seguridad no sea solamente la fuerza pública, también la ciudadanía, el comercio y la Administración Distrital, que trabajemos conjuntamente, que vayamos de la mano todos en ese aspecto, con un objetivo único y es mejorar los niveles de seguridad en la ciudad. Queremos reducir la tasa homicidio al 8 %.

G.Q.: En movilidad hay tres apuestas fundamentales. Uno, la ALO norte, pero ahí queremos derrotar un falso dilema, no es la vía o el multicampus educativo, no, se pueden hacer las dos cosas y eso es lo que queremos que suceda, tanto el multicampus y la ALO en el tramo que va desde la calle 80 hasta la calle 153. Eso es lo primero. Lo segundo, el corredor de la Séptima. Queremos que sobre el corredor de la séptima también haya flujo de vehículo particular, poder tener transporte público, transporte particular, transporte sostenible y por bicicleta, ese modelo va a ser clave.