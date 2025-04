¿Petro, el Mesías? El presidente se refirió así a esta inédita comparación “Nosotros somos agua”

Dado que el jefe de Estado habló de todo en cuanto pudo, de política nacional e internacional, en algún momento habló de las comparaciones que de él han hecho, en tono de burla y apoyándolo, con el Mesías, entendido este como un salvador o liberador prometido por Dios.

“Yo no sé si mi decisión de comprar los aviones de guerra a Suecia tenga que ver con estas últimas palabras que no son ciertas de la señora secretaria de Seguridad, Kristi Noem. Allá le dicen secretario a quienes como aquí aquí le decimos ministros, ministras. Entonces, no es cualquier persona. Es la ministra de seguridad de Estados Unidos y le habla al oído a Trump. No como los uribistas ricos de Miami, que le echan solo mentiras. ‘No, que aquí Pedro es despreciado’. Las manifestaciones últimas demostraron dónde está el pueblo”, aseguró el mandatario, en medio de la ovación de los presentes que coreaban: “Petro, amigo, el pueblo está contigo”.

“Y no es para amenazar, yo no amenazo, trato de decir la verdad, tampoco soy infalible. No es para jactarme. No me gusta la vanidad y no me siento mesiánico, como me critican, no soy el salvador. El salvador de Colombia es el pueblo de Colombia, no una persona específica”, aseveró.

El presidente, Gustavo Petro, el 5 de abril de 2025 en Pasto Fotografía: Andrea Puentes - Presidencia de la República | Foto: Fotografía: Andrea Puentes - Presidencia de la República

“Y hay sectores de la sociedad colombiana que indudablemente no están conmigo ni con el progresismo porque lamentablemente durante estas décadas se han construido sectores que aman la muerte y no la vida a pesar de estar en el país de la vida. ¿No quieren esta paz? Les parece que es una rendición, les parece que es arrodillarnos. Les parece que era mejor los tiempos en donde seguridad se llenaba con la palabra muerte y se contaba por muertos como aquellos gobernantes que recibían las orejas y los dedos de los liberales que asesinaban y creyeron que así se construía la paz y la democracia. ¿Cómo se les ocurre, bestias?”, agregó el mandatario en el marco de su discurso.

“La paz se y la seguridad se construye es con gente viva. Cada muerto que cae y todos los días, un soldado por ahí, un oficial con francotiradores de los mismos que habían contratado para matarme como presidente de Colombia. O uno de ellos de las bandas ahora del narcotráfico, acaba de caer uno que le dicen Chirimolla, quinto del clan del Golfo. A mí no me alegra porque esas son derrotas de Colombia. No es el triunfo de uno o del otro. Cada vez que cae por violencia un colombiano o una colombiana, civil o militar o de otro uniforme, del narcotráfico, cae Colombia. Porque Colombia tiene que ser el país de la vida, no el país de la muerte”, agregó.

“No sé si por comprar las armas, que no me gusta comprar armas porque yo las dejé hace 34 años, no porto ninguna ni en mi casa. A veces pienso que es necesario, pero trato de cumplir mi palabra. Sin embargo, vivo rodeado de hombres armados, 200 a estas alturas. Nunca vi tantos en el M-19 juntos. Y no me gusta comprar las armas, por eso mismo. Pero sé que sería una ingenuidad”, aseveró el mandatario colombiano.

