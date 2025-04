Petro encendió la polémica: “No habrá más votos por mí como persona, a menos que el pueblo lo decida”, ¿qué quiso decir?

“Una comandante de rasgos muy duros de la guerra no sonrió, no miró con amor, no sé si se han perdido esos sentimientos en su alma definitivamente, dijo que yo hacía estas cosas por los votos, como si fuera otro más de los presidentes de Colombia, como Uribe del que habló muy bien y de mí habló muy mal, pero no, ya no habrá más votos por mí como persona, a menos que el pueblo lo decida algún día, pero ya no me quedan los tiempos, no tiene ni idea de lo que soy yo”, dijo el mandatario colombiano.