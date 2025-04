El piropo que le soltó el presidente Petro a Kristi Noem en medio de sus diferencias

El encuentro que el pasado 27 de marzo sostuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, terminó bastante mal. Aunque públicamente se hicieron unos anuncios, la funcionaria de la administración estadounidense concedió una entrevista en su país y contó lo terrible que resultó el encuentro. Ahora bien, pese a eso, el presidente colombiano le dedicó unas palabras de elogio, un piropo, dado que, dijo, ella le gustó.

El anuncio público

Estados Unidos y Colombia firmaron un acuerdo de cooperación para frenar la migración irregular y combatir el crimen organizado, según se annunció durante la visita oficial en Bogotá de la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem. Se trató de la primera reunión de altos funcionarios estadounidenses y colombianos desde la disputa diplomática y arancelaria entre ambos gobiernos en enero.

El presidente colombiano rechazó entonces un vuelo militar de Estados Unidos con deportados al denunciar maltratos a sus ciudadanos. En respuesta, el mandatario estadounidense, Donald Trump, amenazó con imponer aranceles, lo que escaló la crisis.

Noem y la canciller colombiana, Laura Sarabia, firmaron una declaración de intenciones para instalar sistemas de identificación biométrica en el país suramericano, punto clave en el corredor migratorio hacia Estados Unidos. El objetivo del convenio es “ayudar al pueblo colombiano a detectar e impedir que criminales y terroristas intenten cruzar sus fronteras”, dijo la funcionaria estadounidense en una rueda de prensa conjunta. “Reafirmará nuestra fuerte, resiliente y duradera colaboración” en asuntos de seguridad pública, narcotráfico y tráfico de migrantes, agregó.

Gustavo Petro y la secretaria de Seguridad Nacional de Donald Trump, Kristi Noem. | Foto: AUTOR ANÓNIMO.

Noem adelantó una gira por Latinoamérica en El Salvador y visitó la cárcel de máxima seguridad donde están presos más de 200 venezolanos deportados desde Estados Unidos. Washington afirmó que eran miembros de la banda criminal Tren de Aragua. En enero, el presidente Petro arremetió contra Trump y lo acusó de defender una “tesis fascista” al “criminalizar” a los migrantes. “Agradecemos al presidente y a su equipo (...) que trabajen para facilitar la repatriación de ciudadanos colombianos a su país”, dijo la secretaria de Seguridad de Trump.

La canciller colombiana aseguró que la firma del convenio supone “un paso más” en la “consolidación” de una relación de “amistad” entre ambos países. Tras su paso por Colombia, Noem siguió su gira latinoamericana en México.

Lo que dijo Kristi Noem del encuentro

“El presidente Gustavo Petro empezó criticando a nuestro gobierno durante aproximadamente media hora, y hablando sobre cómo se malinterpreta a los miembros del Tren de Aragua que, en realidad, solo eran personas que necesitaban más amor y comprensión. Habló de cómo algunos de los miembros del cartel eran como sus amigos”, explicó Noem.

La alta funcionaria, según contó, respondió durante ese encuentro que “si realmente Petro pensaba que los miembros del Tren de Aragua necesitaban más amor y comprensión, le enviaría a todos los que pueda manejar”. Ante esto, el mandatario colombiano respondió.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, es reconocida mientras el presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en el jardín de rosas de la Casa Blanca, el miércoles 2 de abril de 2025, en Washington. Foto: AP / Mark Schiefelbein. | Foto: AP

“Según ella, no entendió exactamente lo que yo estaba diciendo; suele suceder por no aprender los idiomas y yo, como no sé inglés. Ese es un error mío y hay que aprenderlo”, manifestó Petro. “Pedí que publicaran la grabación, pero nadie grabó”, destacó el jefe de Estado. “¿Cuándo defendí al Tren de Aragua? ¿Qué tengo que ver con el Tren de Aragua para defenderlo? ¿Qué palabra usó en inglés el traductor? Ella me preguntó qué pensaba y yo le dije la verdad. En Colombia son jóvenes excluidos por una migración forzada porque vivían bien en Venezuela (...) Esos jóvenes tenían su televisor, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia (...) Y de pronto, como solo vivían del petróleo, vinieron a terminar en Bogotá, La Guajira, en toda Colombia. Los miraban feo en los barrios populares, eran los jóvenes más excluidos y respondieron con violencia. Pero esa violencia no puedo llamarla terrorismo porque no es cierto. Le dije a ella eso”, agregó Petro.

“Si los tratan con violencia, responderán con violencia. Amor, afecto, eso es lo que puede salvar a la juventud de los Estados Unidos del fentanilo. Amor”, contó.

Piropo

El presidente, Gustavo Petro, ofreció un discurso en Pasto (Colombia) y allí habló de Kristi Noem. “La norteamericana me gustó. Linda es. Cuando sonríe una mujer en una foto, creo que uno la hizo sonreír. Cuando uno sonríe en una foto, pues porque ella lo hizo sonreír a uno. No me gusta sonreír de mentiras. Sé que eso se usa en la diplomacia internacional porque ella apareció en la foto que se tomó conmigo, ella alta, yo bajito. Sonrientes. Y yo sonreí porque fui franco. La diplomacia de la oligarquía santafereña es de mentiras, es de arrodillados, pega la puñalada trapera. Varias me han pegado. Ángela, que se reúne conmigo después de una campaña mágica, te dije, recibió una puñalada trapera y yo también. Y sabemos de quién. Pero que no le dé la puñalada trapera a Colombia, porque eso sí sería terrible. Yo llevo como siete de ella. Pero así es la vida, entonces hay que aprender. La señora dice que así me entendió y yo le creo. Y entonces hay que poner las palabras sobre el lugar y ojalá me traduzcan bien si alguien va a traducirme al inglés que no sé hablar”, aseguró.

“Cuando la señora Noem llegó a mi oficina, la consideré igual y no superior. Y si alguna vez Trump habla conmigo, que quién sabe, la señora Noem dijo que si quería hablar por teléfono y hay cosas que no se hablar por teléfono, me enseñó el programa Pegasus y otras cosas antes. Pues es de tú a tú. No porque yo quiera imponerle mis ideas, pero tampoco al revés. Porque el diálogo entre americanos es entre iguales. Aprendimos que no nos arrodillamos, sino que hablamos con el corazón y con la razón, que la razón es el fundamento de la democracia y entonces hablamos entre iguales porque si no, no sería la libertad. América es la tierra de la libertad y ondea la bandera en el norte, en el centro y en el sur de América”, agregó.

“¿De dónde sacó en su cabeza o qué palabra usó en inglés el traductor para entender que estoy defendiendo el Tren de Aragua? Me preguntó qué piensa del Tren de Aragua y dije la verdad. Hemos tenido una experiencia en Colombia, no sé si se esté comportando así en Venezuela o allá en los Estados Unidos. Pero en Colombia son unos jóvenes excluidos por la migración forzada porque vivían bien en Venezuela. Los jóvenes veían su televisión, su béisbol, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia y se vestían como se visten los miamenses y se iban todos los domingos a comprar en Miami junto a la casa de Trump y de pronto, como solo vivían del petróleo, pues le cerraron el petróleo”, agregó Petro.

“Y esos jóvenes vinieron a terminar en Bogotá y en La Guajira y en toda Colombia, y ahí no encontraban las novias, los miraban feo en los barrios populares. Y ahí esos jóvenes no encontraban la universidad. Esos jóvenes no encontraban la cultura. Esos jóvenes eran los jóvenes más excluidos en los barrios de Colombia. Y respondieron con violencia. Pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto. Esa es una violencia de la juventud excluida y se puede solucionar fácil. Y le dije a Noem, eso. Quite la exclusión. Eso fue lo que le dije al tratarlos con amor. Si los trata con violencia, responderán con violencia mayor. Amor, afecto, eso es lo que puede salvar a la juventud de los Estados Unidos de la drogadicción del fentanilo. Amor, aquí no hay fentanilo que yo sepa. Los jóvenes se drogan en fiestas, no solos en un hotel porque el amor les atrae y ese amor es la defensa de ellos. Y le dije con claridad: “Si usted quiere acabar la violencia en Colombia y ayudarnos, quite la prohibición”. Porque la prohibición al hacer saltar el precio internacional de esa sustancia crea las ganancias enormes, la codicia. La codicia está matando a los colombianos, le dije: “Nuestra violencia actual no es más sino la violencia de la codicia”.