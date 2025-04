“Yo creo que el presidente Petro ha sido muy juicioso en hacer mérito, para no tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Yo no veo ese encuentro propio - con Donald Trump-. El Twitter de las tres de la madrugada, los planteamientos de él a la política de lucha contra el terrorismo, la ‘criminalidad’ de los Estados Unidos; Digamos que con esto que pasó esta semana, repito, el Gobierno no debería buscar aclarar más, porque se oscurece más el panorama con los Estados Unidos. Lo que el Gobierno debe entender es que aquí se está poniendo en riesgo de manera histórica e irresponsable, la desertificación, o mejor, la certificación de Estados Unidos para Colombia, que se daría en septiembre de este año”, dijo Triana en El Debate.