Exministro advierte que tensiones con Estados Unidos no son favorables en vísperas de certificación en la lucha contra las drogas: “Condena anticipada a Colombia”

Como era de esperarse, el presidente Gustavo Petro la desmintió, dijo que pudo tratarse de un problema de interpretación del traductor porque él no sabe hablar inglés. Y también consideró que detrás de las declaraciones de Noem podría estar la molestia porque Colombia comprará aviones de guerra a Suecia.

Además, Petro contó al país que pidió en la Casa de Nariño las grabaciones de la conversación, pero no habían quedado guardadas.

El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, no ocultó su preocupación por lo que está ocurriendo y las implicaciones que, eventualmente, podrían traer para Colombia ad portas de ser certificado en su lucha contra las drogas por parte del gobierno de Estados Unidos.

“Cuatro trinos y un discurso, además de un comunicado de la cancillería, lleva el gobierno de Gustavo Petro tratando de matizar lo que la secretaria de seguridad del gobierno Trump dice que Petro le afirmó sobre el tren de Aragua. Quizás no sabremos nunca exactamente que fue lo que le dijo el presidente Petro sobre el tren de Aragua, pero a la oficina Oval llegará la versión de la secretaria de Trump y no las cambiantes versiones del gobierno colombiano ”, dijo Restrepo.

Para el exministro, “es desafortunado que la versión de la secretaría y no la gagueante del gobierno colombiano sea la que retendrá y en la que creerá el gobierno de Donald Trump. El cruce de palabras y apreciaciones encontradas sobre el tren de Aragua se constituye en un desafortunado episodio diplomático que llega en el peor momento: se convierte en una condena anticipada para Colombia en vísperas de la ‘certificación’ que se nos viene encima en pocas semanas”.

“Esas palabras [de la funcionaria norteamericana] no son ciertas”, enfatizó.

“No es cierto que duré 30 minutos hablando contra Donald Trump. Yo le contesté a ella las preguntas que me hizo sobre lo que pensaba sobre el Tren de Aragua”, añadió el presidente, quien se mostró respetuoso por el gobierno del mandatario norteamericano y se declaró un hombre franco.

“¿Cuándo defendí al Tren de Aragua? ¿Qué tengo que ver con el Tren de Aragua para defenderlo? ¿Qué palabra usó en inglés el traductor? Ella me preguntó qué pensaba y yo le dije la verdad. En Colombia son jóvenes excluidos por una migración forzada porque vivían bien en Venezuela (...) Esos jóvenes tenían su televisor, tenían con qué pagarle la cerveza a la novia (...) Y de pronto, como solo vivían del petróleo, vinieron a terminar en Bogotá, La Guajira, en toda Colombia. Los miraban feo en los barrios populares, eran los jóvenes más excluidos y respondieron con violencia. Pero esa violencia no puedo llamarla terrorismo porque no es cierto. Le dije a ella eso”, le dijo Petro al país.